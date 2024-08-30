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Гендиректор Gearbox недоволен сотрудничеством с Epic Store по Borderlands 3 в обход Steam
Генеральный директор Gearbox Рэнди Питчфорд откровенно поделился своими размышлениями о сотрудничестве с Epic Games Store. Он признал, что его ожидания от платформы были слишком оптимистичными и не оправдались.

Генеральный директор компании Gearbox, Рэнди Питчфорд, недавно высказал свои мысли о сотрудничестве с Epic Games Store, которое началось с выхода Borderlands 3 в 2019 году. Он отметил, что его изначальные надежды на платформу были наивными и не соответствовали реальности, что стало интересным уроком для него и всей игровой индустрии.

В 2019 году анонс эксклюзивности Borderlands 3 для Epic Games Store вызвал множество обсуждений среди геймеров. Epic, стремясь расширить свою аудиторию, вложила значительные средства в привлечение эксклюзивных игр. Однако сейчас, спустя несколько лет, Рэнди Питчфорд осознает, что его первоначальные ожидания от этой платформы были излишне оптимистичными.

Он утверждает, что в начале сотрудничества верил в возможность Epic обойти Steam, который на тот момент занимал подавляющую долю рынка. Питчфорд даже предполагал, что через 5-10 лет Steam может стать «умирающим магазином». Однако реальность оказалась иной: Steam продолжает доминировать на рынке, и Epic не смогла добиться значительного успеха в борьбе с его монополией.

В своем твите Питчфорд подробно рассказал о том, как Borderlands 3 и Wonderlands продемонстрировали, что игроки приходят за играми, а не за платформами. Несмотря на то, что Epic Games Store предлагала более дружелюбные условия для разработчиков, многие издатели по-прежнему предпочитают оставаться на Steam, опасаясь рисков, связанных с поддержкой новых платформ.

Питчфорд отметил, что его долгосрочные надежды на Epic оказались неуместными, и он теперь понимает, что необходимо поддерживать конкурентоспособность в индустрии. Он продолжит работать с Steam, так как это остается важным каналом для дистрибуции игр. В то же время он выразил надежду, что Epic будет продолжать развиваться и искать новые пути для привлечения пользователей.

Кроме того, Питчфорд подчеркнул, что Epic необходимо улучшить свою платформу и активно работать над привлечением ключевых эксклюзивов, чтобы иметь шанс на успех. Он также надеется на появление новых конкурентов, которые могли бы изменить текущую ситуацию на рынке.

В заключение, Рэнди Питчфорд поделился своим намерением оставаться на всех платформах как разработчик и игрок. Он уверен, что будущее индустрии зависит от способности компаний адаптироваться и конкурировать, что может привести к улучшению условий как для разработчиков, так и для игроков. Borderlands 4, по его словам, выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S и в Epic Games Store, что подтверждает его стремление сохранить баланс между интересами клиентов и собственными амбициями.

#epic games #borderlands #gearbox #рэнди питчфорд
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