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Армия США заключила миллиардный контракт на дроны-камикадзе Switchblade
Армия США подписала контракт на сумму 1 миллиард долларов с AeroVironment на поставку дронов-камикадзе Switchblade. Этот шаг направлен на усиление пехотных подразделений США и улучшение их возможностей в современных боевых условиях.

В рамках усилий по модернизации своих вооруженных сил армия США заключила крупный контракт с компанией AeroVironment на сумму около 1 миллиарда долларов. Этот контракт предполагает поставку дронов-камикадзе Switchblade, которые должны значительно повысить боевые возможности пехоты.

Как сообщает в своей статье издание The War Zone, данный контракт, объявленный Пентагоном, охватывает как модели Switchblade 300, так и более мощные Switchblade 600. Ожидается, что поставки будут осуществляться в течение пяти лет, однако точное количество дронов, которые получит армия, пока не обнародовано. Инсайдеры сообщают, что эта сделка отвечает на потребности, обозначенные в программе Lethal Unmanned Systems (LUS) Directed Requirement, которая была формализована в 2022 году.

Согласно информации от AeroVironment, компания уже поставляет модели Switchblade 600, начиная с декабря 2023 года, в рамках программы Low Altitude Stalking and Strike Ordnance (LASSO). Эта программа также связана с потребностями, обозначенными в LUS DR. Важно отметить, что дроны Switchblade уже активно используются силами специальных операций США, что говорит о их эффективности и надежности.

Switchblade 300 и 600 — это барражирующие боеприпасы, которые можно запускать из труб и использовать индивидуально. Модель 300 может быть дополнительно оснащена многозарядной пусковой установкой, что позволяет запускать несколько дронов одновременно. Оба типа дронов обладают высокоавтоматизированными системами поражения целей и возможностью ручного управления, что позволяет оператору контролировать полет и корректировать курс вплоть до момента удара.

Switchblade 300 может находиться в воздухе до 20 минут и достигать целей на расстоянии до 30 километров, что делает его весьма эффективным средством для поражения удаленных объектов. Весит такой дрон всего 3,6 килограмма, что позволяет легко транспортировать его в рюкзаке. В то же время более крупный Switchblade 600 обладает увеличенной «выносливостью», оставаясь в воздухе до 40 минут и достигая целей на расстоянии до 40 километров. Эта модель также оснащена боеголовкой, аналогичной той, что используется в противотанковых ракетах Javelin, что придает ей мощные противотанковые возможности.

Внедрение дронов-камикадзе в состав пехотных подразделений США позволит значительно расширить их возможности. Теперь американские солдаты смогут эффективно поражать танки и другую технику на больших расстояниях, что ранее требовало вызова авиации.

Армия США отмечает, что пехотные бригады не имеют достаточных возможностей для быстрого и точного огневого воздействия на бронетехнику и укрепленные позиции. Программа LASSO направлена на устранение этого недостатка, обеспечивая солдатам новые инструменты для ведения боя.

Кроме того, дроны Switchblade предоставляют возможность для более гибкого подхода к ведению боя. Например, они могут быть использованы для активного патрулирования территории и обнаружения вражеских объектов, что ранее требовало бы значительных ресурсов и времени. Это означает, что пехота теперь может действовать более проактивно, что является важным аспектом современных боевых действий.

Несмотря на масштаб нового контракта, армия США подчеркивает, что Switchblade будет лишь одним из компонентов более обширной системы LUS. По словам представителей армии США, существует множество компаний, предлагающих различные технологии, и конкуренция в этой области будет способствовать развитию более эффективных решений. Это также открывает возможности для дальнейших инноваций в области беспилотных технологий, что может привести к созданию новых, более совершенных систем.

Корпус морской пехоты США также активно инвестирует в барражирующие боеприпасы, что подтверждает растущий интерес к таким технологиям. Дроны-камикадзе, которые можно запускать с различных платформ, становятся все более распространенными в армии США, что отражает глобальную тенденцию в военном деле. Ожидается, что в будущем дроны будут интегрированы в различные тактические системы, что позволит создавать более комплексные и эффективные боевые группы.

Важным фактором, способствующим популяризации дронов-камикадзе, отмечает The War Zone, является опыт, полученный в ходе конфликтов, таких как на Украине. Украинские военные активно используют как Switchblade, так и другие типы дронов-камикадзе, что продемонстрировало их эффективность в современных боевых условиях. Это привело к изменению подходов к ведению боевых действий, и многие страны теперь рассматривают возможность интеграции подобных технологий в свои вооруженные силы.

В дополнение к этому, дроны-камикадзе также могут использоваться для сбора разведывательной информации. Их камеры позволяют получать данные в реальном времени, что является важным аспектом для планирования операций. Это открывает новые возможности для командиров, позволяя им принимать более обоснованные решения на поле боя.

Также стоит отметить, что дроны Switchblade могут быть использованы в различных климатических условиях и на различных типах местности, что делает их универсальным инструментом для армии. Это особенно важно в свете глобальных изменений климата и необходимости адаптации к новым условиям ведения боевых действий.

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Армия США закупает дроны-камикадзе Switchblade на сумму в $1 миллиард
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