Россия, будучи мировым лидером по экспорту пшеницы, активно развивает экспорт макаронных изделий. За семь месяцев 2024 года поставки увеличились на 20%, и этот тренд, по прогнозам, продолжится.

Россия уже давно занимает прочные позиции на мировом рынке пшеницы, но в последние годы страна начала активно развивать экспорт переработанной продукции. На фоне растущих поставок муки, макаронные изделия стали следующим шагом в агропромышленной стратегии, позволяя России не только увеличить доходы от экспорта, но и бросить вызов традиционным производителям, таким как Италия.

В последние годы Россия демонстрирует впечатляющий рост в экспорте макаронных изделий, что подтверждается данными федерального центра «Агроэкспорт» Минсельхоза РФ. За первые семь месяцев 2024 года экспорт макарон увеличился на 20%, достигнув 65 тысяч тонн. Для сравнения, в 2023 году экспорт вырос на 8%, составив 118 тысяч тонн. Прогнозы на будущее также выглядят многообещающе: к 2030 году ожидается рост поставок до 200 тысяч тонн.

Несмотря на то что Россия занимает лишь 12-е место в мире по экспорту макарон с долей в 1,5%, страна активно стремится занять более весомую позицию на этом рынке. В мировом масштабе в 2023 году было экспортировано 7,8 миллиона тонн макаронных изделий, и лидерами по-прежнему остаются Италия, Турция и Китай. Однако, учитывая растущий интерес к российской пасте, можно ожидать значительного изменения в этой динамике.

Анализ показывает, что доходность от экспорта макаронных изделий значительно превышает доходность от экспорта пшеницы. Для России это соотношение составляет 2,5 раза, а для ведущих экспортеров – до 4,4 раза. Это подчеркивает потенциал роста российского экспорта и его важность для экономики страны. Экспортная пошлина на зерно также способствует тому, что сырье для переработчиков в России обходится дешевле, чем для конкурентов на международной арене.

Тем не менее, наращивание экспорта макаронных изделий представляет собой более сложную задачу, чем экспорт сырья. Рынок макаронных изделий является высококонкурентным, и новым игрокам трудно пробиться на него. Кроме того, транспортировка макарон обходится значительно дороже, чем пшеницы, что также создает дополнительные сложности.

Важным аспектом является то, что увеличение экспорта макаронных изделий не только приносит выгоду бизнесу, но и положительно сказывается на российской экономике в целом. Это способствует росту несырьевого сектора, снижению безработицы и увеличению налоговых поступлений в бюджет.

Сейчас основными импортерами российской пасты являются Казахстан, Беларусь и Туркменистан, на которые приходится более половины всего экспорта. Однако рынок не ограничивается только этими странами. Географический фактор играет значительную роль в поставках макаронных изделий. Например, расстояние до клиентов и наличие сухопутных границ влияют на объемы поставок. Ожидается, что экспорт из Сибири в страны Азии и из европейской части России в Ближний Восток будет расти.

Одним из крупных производителей макарон в России является компания «Макфа», расположенная в Челябинске, которая считается макаронной столицей страны. В 2024 году компания планирует увеличить экспорт в четыре раза, что подтверждает растущий интерес к российским макаронным изделиям на международной арене.

Разные виды макаронных изделий открывают новые возможности для экспорта. Например, паста из твердых сортов пшеницы может составить конкуренцию итальянским производителям на рынках Саудовской Аравии и ОАЭ. В то же время лапша быстрого приготовления может найти спрос в странах Азии, где культура потребления таких продуктов активно развивается.