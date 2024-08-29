Студия Treyarch поделилась новыми деталями зомби-режима в Call of Duty: Black Ops 6 на мероприятии COD Next. Игроки смогут исследовать две новые карты: ностальгический город Ишуй и мрачный Terminus Island.

На недавнем мероприятии COD Next студия Treyarch представила интересные подробности о зомби-режиме в игре Call of Duty: Black Ops 6. Разработчики анонсировали две новые карты, которые обещают уникальные игровые впечатления: «Liberty Falls» и «Terminus Island». Эти локации вернут игроков к пошаговой системе, что добавит новые элементы стратегии в игровой процесс.

Зомби-режим в Call of Duty: Black Ops 6 обещает вернуть элементы, которые сделали его популярным в предыдущих играх, но с новыми механиками и картами. На карте города Ишуй, оформленной в стилистике 1990-х годов, игроки смогут погрузиться в атмосферу американского ностальгического городка. Исследуя локацию, они смогут посетить магазины комиксов, видеомагазины и боулинг, что придаст игре уникальный шарм и позволит окунуться в атмосферу прошлого.

Посмотреть трейлер карты «Город Ишуй» в режиме зомби «Call of Duty: Black Ops 6» можно на bilibili.com здесь и здесь.

На другой карте, Terminus Island, игроки столкнутся с более мрачной и угнетающей атмосферой. Эта локация, известная как Черная тюрьма № 13, создает ощущение постоянной угрозы. Сюжетная линия связана с доктором Пеком, который помогает главной героине Майе найти ее брата и сбежать с острова. Это добавляет элемент напряжения и драмы в игровой процесс, что делает его более захватывающим.

Возвращение к пошаговой системе в зомби-режиме позволит игрокам более тщательно планировать свои действия и выстраивать стратегию выживания. Игроки смогут выполнять побочные задания, что добавит разнообразия в игровой процесс и сделает каждую сессию уникальной. Это решение также дает возможность игрокам исследовать обширный мир и взаимодействовать с окружающей средой.

Разработчики также обещают, что зомби-режим будет включать в себя множество новых врагов и механик. Игроки смогут использовать разнообразное оружие и способности, чтобы справляться с волнами зомби и преодолевать трудности, которые встречаются на их пути. Это создаст динамичную и напряженную атмосферу, где каждое решение может стать решающим.

С выходом Call of Duty: Black Ops 6 студия Treyarch стремится не только вернуть старых поклонников, но и привлечь новых игроков, предлагая им свежий взгляд на знакомую концепцию. Новые карты и механики обещают сделать зомби-режим более увлекательным и многослойным, что позволит игрокам наслаждаться долгими часами геймплея.