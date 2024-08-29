В Курской области зафиксированы случаи похищения мирных жителей, сообщает российский посол. По его словам, украинские формирования вывозят людей, и их судьба остается под вопросом.

Ситуация в Курской области становится все более тревожной. Сообщения о похищениях граждан вызывают серьезные опасения у местного населения.

По информации российского дипломата, украинские силы активно похищают мирных жителей, вывозя их в неизвестном направлении. Часто связь с ними теряется, и неясно, где они могут находиться — возможно, в секретных тюрьмах или подвалах. Нет пока понимания находятся ли они на территории Украины или куда-то вывезены.

Дипломат также отметил, что действия украинских подразделений можно считать террористическими. Они не информируют родственников о судьбе похищенных, что усугубляет ситуацию. В настоящее время Минобороны России и уполномоченный по правам человека занимаются сбором информации о пропавших, однако предварительные списки требуют дальнейшей проверки.