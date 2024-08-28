Российские военные, по предварительным данным, смогли уничтожить американский истребитель F-16 в Хмельницкой области Украины. Информация о событии пока не подтверждена официально Минобороны РФ.

Несколько часов тому назад в отечественных СМИ появилась информация о том, что российские военные, возможно, уничтожили американский истребитель F-16, что вызывает широкий интерес и обсуждение. По сообщениям источников, российские военные могли впервые сбить американский истребитель F-16 в районе аэропорта Староконстантинов, расположенного в Хмельницкой области. Это произошло после ракетного удара по аэродрому, где находились переданные западными странами самолеты.

Согласно информации, сразу после первого удара истребители поднялись в воздух и находились в воздухе в течение двух-трех часов. Когда они вернулись на аэродром, российские силы нанесли повторный удар, в результате которого, по предварительным данным, мог быть подбит один из F-16.

Источники сообщают, что информация о сбитом самолете сейчас проверяется, и для официального подтверждения требуется уточнить несколько деталей. "Информация сейчас пока что проверяется, требуется уточнить ещё несколько моментов до официальных заявлений", — отметил собеседник, близкий к Минобороны России.

Если данные подтвердятся, это событие станет важным моментом в конфликте и поднимет вопросы о безопасности западной военной техники в условиях активных боевых действий. О чем, впрочем, ВС РФ и предупреждали натовских кураторов Незалежной.

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