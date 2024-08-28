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Сломанный клапан стал причиной провала лунной миссии Astrobotic стоимостью $108 млн
Миссия по высадке на Луну Peregrine компании Astrobotic обернулась неудачей из-за поломки одного клапана в двигательной системе.

Недавняя миссия по высадке на Луну, осуществленная компанией Astrobotic с помощью лунного модуля Peregrine, закончилась неудачей из-за проблемы с одним из клапанов в двигательной системе. Миссия, стоимостью $108 миллионов, должна была стать важным шагом в исследовании Луны, однако технические неполадки привели к тому, что модуль не смог достичь Луны. В результате инцидента компания провела тщательное расследование и уже приняла меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

По информации, опубликованной в отчете о миссии, проблема возникла всего через несколько часов после старта 8 января, когда инженеры активировали двигательную систему модуля. В этот момент два клапана контроля давления должны были открыть доступ к гелию для надува баков с топливом и окислителем. Однако один из клапанов начал "неконтролируемо" пропускать гелий в бак с окислителем, что привело к резкому увеличению давления. В результате бак разорвался, и окислитель начал утекать, что стало фатальным для всей миссии.

Генеральный директор Astrobotic, Джон Торнтон, отметил, что клапан не смог повторно запечататься, вероятно, из-за механического сбоя, вызванного вибрациями. Телеметрические данные позволили инженерам точно определить момент и место возникновения проблемы, что упростило процесс анализа. В ходе наземных испытаний команда смогла воспроизвести ситуацию, что подтвердило их выводы.

В течение времени, пока происходила утечка окислителя, команда Astrobotic смогла выполнить некоторые операции, такие как зарядка батарей и обеспечение питания полезных нагрузок модуля. Однако, несмотря на эти усилия, через 10,5 дней модуль вернулся на Землю и сгорел в атмосфере.

Комиссия, состоящая из 34 экспертов, в том числе 26 сотрудников компании и восьми внешних специалистов, провела всесторонний анализ данных, собранных во время миссии. Они пришли к выводу, что основной причиной неудачи стал отказ клапана в системе подачи гелия. Хронология событий, которая была составлена, началась еще в 2019 году, когда Astrobotic подписала контракт с неназванным поставщиком на разработку системы.

С течением времени, из-за различных технических и логистических проблем, связанных с пандемией COVID-19, Astrobotic решила расторгнуть контракт и завершить проектирование системы самостоятельно. Это решение было принято в начале 2022 года, когда команда начала интегрировать двигательную систему Griffin, более сложную и продвинутую, чем Peregrine.

В августе 2022 года инженеры столкнулись с утечками в одном из клапанов, но тот, который в конечном итоге дал сбой, прошел испытания без проблем. Несмотря на то что второй клапан был отмечен как риск, команда решила не заменять его, так как это потребовало бы значительных усилий и могло бы усугубить ситуацию. Директор миссии, Шарад Бхаскаран, объяснил, что этот клапан находился глубже внутри модуля и его замена была бы крайне сложной.

Председатель наблюдательного совета, Джон Хорак, подтвердил, что решения, принятые командой, были обоснованными, и не увидел причин для критики. Результаты расследования уже начали учитываться в процессе разработки нового посадочного модуля Griffin, запуск которого запланирован на конец 2025 года.

#технологии #космос #peregrine #лунная миссия #astrobotic
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