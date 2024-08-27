Российские военные нашли в тайнике ВСУ опасные вещества, включая нитрат таллия. Эти химикаты могут представлять угрозу, так как используются в диверсионных действиях.

В последние дни в СМИ вновь обсуждается вопрос о безопасности и использовании химических веществ в конфликте между Россией и Украиной. Новые сообщения о находках российских военных поднимают тревогу по поводу потенциальных угроз, связанных с использованием токсичных веществ со стороны ВСУ.

Стало известно, что в ходе операций в августе нынешнего года российские военные обнаружили в одном из тайников Вооруженных сил Украины опасные химикаты, включая вещества на основе нитрата таллия. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что эти вещества подготовлены к применению и могут представлять серьезную угрозу.

Нитрат таллия известен своей высокой токсичностью и способен поражать нервную систему и органы пищеварения. Учитывая его опасные свойства, такие соединения часто используются в криминальных и диверсионных действиях. Кроме того, в тайнике были найдены тактические смеси веществ, которые относятся к третьему списку химических веществ, подлежащих контролю.

Эти находки вызывают обеспокоенность, так как свидетельствуют о возможном применении Киевом химического оружия или токсичных веществ в конфликте. Российские специалисты подчеркивают, что использование таких химикатов в боевых действиях может иметь серьезные последствия для здоровья населения и экологии.