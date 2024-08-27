Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Нитрат таллия и токсичные смеси для атак нашли в тайнике украинских войск
Российские военные нашли в тайнике ВСУ опасные вещества, включая нитрат таллия. Эти химикаты могут представлять угрозу, так как используются в диверсионных действиях.

В последние дни в СМИ вновь обсуждается вопрос о безопасности и использовании химических веществ в конфликте между Россией и Украиной. Новые сообщения о находках российских военных поднимают тревогу по поводу потенциальных угроз, связанных с использованием токсичных веществ со стороны ВСУ.

Стало известно, что в ходе операций в августе нынешнего года российские военные обнаружили в одном из тайников Вооруженных сил Украины опасные химикаты, включая вещества на основе нитрата таллия. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что эти вещества подготовлены к применению и могут представлять серьезную угрозу.

Нитрат таллия известен своей высокой токсичностью и способен поражать нервную систему и органы пищеварения. Учитывая его опасные свойства, такие соединения часто используются в криминальных и диверсионных действиях. Кроме того, в тайнике были найдены тактические смеси веществ, которые относятся к третьему списку химических веществ, подлежащих контролю.

Эти находки вызывают обеспокоенность, так как свидетельствуют о возможном применении Киевом химического оружия или токсичных веществ в конфликте. Российские специалисты подчеркивают, что использование таких химикатов в боевых действиях может иметь серьезные последствия для здоровья населения и экологии.

#всу #химические вещества #нитрат таллия
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пользователи флагманских телефонов OnePlus сообщают о неисправных материнских платах
3
Создатель Linux сожалеет о том, что принял файловую систему Bcachefs в состав ядра
2
GeForce RTX 5060 Mobile получит память GDDR7, TDP 115 Вт и производительность уровня RTX 4070M
10
Ранние тесты Radeon RX 8800 с 16 ГБ GDDR6 показывают, что видеокарта уступает даже GeForce GTX 1650
6
Очевидец снял пролёт подряд 10 крылатых ракет Х-101 по целям на Украине
+
H2Starfire: роторный двигатель с КПД в 60% и нулевыми выбросами
1
Свет вместо радиоволн: Li-Fi может стать новым стандартом беспроводной связи, но есть нюанс
11
В сети появились новые подробности о сиквеле Cyberpunk 2077
+
Автомобили Tesla начали проезжать на красный свет из-за ошибок в ПО
1
LG разработала специальную технологию для OLED-дисплеев, решающую проблемы с выгоранием пикселей
+
Black Myth: Wukong запустили на смартфоне с чипом Snapdragon 8 Gen 3 и графикой Adreno 750
2
Новые игровые планшеты Red Magic представят в Китае 5 сентября
+
Обновление Windows 11 24H2 повысило FPS в играх до 32% на Ryzen 7 7700X, и до 25% на Core i5-14600K
4
Ryzen 7 7800X3D также получил значительный прирост производительности от обновления Windows 11 24H2
15
Через два месяца биткоин может превысить исторический максимум цены
+
Девайсы от Samsung получили главную ИИ-«фишку» Galaxy S24
+
Министерство образования и науки России составит «Белый список» научных журналов для публикаций
2
ВС РФ начали штурм Карловки
+
Астрономы обнаружили на Полярной звезде многочисленные темные и яркие пятна
+
MSI готовит специальное издание видеокарты RTX 4070 Ti SUPER S.T.A.L.K.E.R. 2 Edition
2

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 24-25 августа
4
Пять фишек Xbox series S в России, о которых должен знать каждый
10
Flintlock: The Siege of Dawn - краткий обзор игры
1
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
51
Как ресурсы в интернете вводят в заблуждение людей помечая Windows игры как игры для Linux
17
Кто такие Hangar 13 и чего можно ожидать от Mafia: The Old Country
1
Как настроить домашний роутер - инструкция для "чайников"
5
Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
+
Путь Капитана Америки в комиксах
3
Путь Халка в комиксах
1

Сейчас обсуждают

Такой то
17:03
афтар спалился
В Московском каршеринговом сервисе «Ситидрайв» появится возможность арендовать ГАЗ-24 и ГАЗ-3102
VladTag
17:01
Киев представит Вашингтону список целей для ударов дальнобойным оружием по России
Skyten
17:00
Статья поверхностная, не дает ни чего нового в знаниях, таких статей сотни по быстрой настройке роутера. Я к примеру хотел бы узнать больше о функции DMZ как настроить правильно ,а ещё лучше со скрина...
Как настроить домашний роутер - инструкция для "чайников"
ЮРА ОНИЩЕНКО
17:00
Уже не знаешь, что брехать
Путин заслушал доклады командиров подразделений по ситуации в приграничье
denacifikator
16:54
я кстати в нулевых как-то был на урале,за пермью и в кате тоже бывал.Там ехать пипец устанешь на урал от тогоже черноземья.
Киев представит Вашингтону список целей для ударов дальнобойным оружием по России
Наиль Агзамов
16:54
Жестокий вы сер
Пять фишек Xbox series S в России, о которых должен знать каждый
Ohotnik_mur
16:54
Цитата: "все незаконно полученные ими за счёт находящихся на отдыхе в Крыму абонентов доходы могут быть в принудительном порядке перечислены в федеральный бюджет" Ну да, всё в бюджет. А не вернуть в п...
ФАС возбудила дела в отношении МТС, «Мегафона» и «Билайна» за то, что те не отменили дополнительную плату за связь в Крыму
FelsheR-BANz
16:53
Только Дуров не хочет отдавать контроль над платформой ни франции, ни соответственно их омериканским хозяевам. А так ни какой политики - одна демократия и свобода предпринимательства!)
Politico назвало главной причиной задержания Дурова во Франции "нежелание сотрудничать с властями"
VladTag
16:50
Візьми, свиня, похрумкуй, заробив, і не забудь взяти нові методички.
Киев представит Вашингтону список целей для ударов дальнобойным оружием по России
denacifikator
16:48
я читаю новости просто.
Киев представит Вашингтону список целей для ударов дальнобойным оружием по России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем