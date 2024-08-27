На Международном форуме «Технопром» Ростех представил макет энергоустановки, которая вырабатывает электроэнергию без сжигания топлива. Это новаторское решение обещает повысить эффективность и экологичность в сфере малой энергетики.

На проходящем в Новосибирске Международном форуме технологического развития «Технопром» Госкорпорация Ростех представила макет своей новой энергоустановки. Эта установка работает по принципу электрохимического преобразования и способна вырабатывать электроэнергию без необходимости сжигания топлива, что делает ее более экологичной и эффективной.

Представленная на форуме энергоустановка ориентирована на малую энергетику и предполагает использование природного газа в качестве топлива. В отличие от традиционных методов, где происходит процесс горения, новая установка преобразует синтез-газ в электроэнергию через топливные элементы. Это позволяет значительно снизить выбросы и повысить общую эффективность системы.

Специалисты Ростеха подчеркивают, что обеспечение энергетической безопасности страны является одним из ключевых направлений их работы. В этом контексте новая энергоустановка будет иметь высокий коэффициент полезного действия (КПД) — более 50%. Это значительно превышает показатели существующих установок малой энергетики мощностью до 1 МВт. Реализация данного проекта может стать важным шагом в обеспечении электроэнергией удаленных населенных пунктов и промышленных объектов, где централизованное электроснабжение нецелесообразно.

Потенциальные заказчики этой технологии включают компании из нефтегазового сектора, которым необходимо энергоснабжение для удаленных автономных объектов. Также интерес к энергоустановке проявляют крупные девелоперы и представители энергетической отрасли. В условиях растущей потребности в устойчивых источниках энергии, такие решения становятся особенно актуальными.

Генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин отметил, что малая энергетика представляет собой перспективное направление, и в этом сегменте будут преобладать установки на топливных элементах. На сегодняшний день в России нет аналогичных промышленных образцов, и разработка ОДК станет первой в этом сегменте. В планах создание нового предприятия для производства этой установки, проектирование которого уже завершено. Ожидается, что в конце года начнутся испытания, а первая версия установки будет иметь мощность 2,5 кВт с перспективой увеличения этой мощности в будущем.

Разработка энергоустановки осуществляется на основе 3D-моделирования, что позволяет детально прорабатывать конструкцию и проводить необходимые расчеты. Инженеры работают в тесном сотрудничестве с ведущими научными институтами, что обеспечивает высокий уровень инноваций и качества.