Смартфоны, такие как Infinix Zero 40, нацелены на удовлетворение растущего спроса на устройства, способные снимать качественное видео. В отличие от своих предшественников, новая модель предлагает запись в формате 4K с частотой 60 кадров в секунду не только с задней, но и с передней камеры.
Ожидается, что основная камера будет оснащена 108-мегапиксельным сенсором с оптической и электронной стабилизацией, а также 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом, что достаточно редкость в ценовом сегменте ниже $500.
Согласно утечкам, Infinix Zero 40 также предложит несколько режимов съемки, включая GoPro Mode, Vlog Mode и AI Vlog. Эти режимы помогут пользователям легко адаптироваться к различным сценариям съемки, делая процесс создания контента более интуитивным и удобным.
Что касается дизайна, базовая модель Zero 40 4G будет доступна в нескольких цветах, таких как Misty Aqua, Blossom Glow и Rock Black. В свою очередь, версия Zero 40 5G будет представлена в цветах Violet Garden, Moving Titanium и Rock Black. Выпуск новых устройств ожидается в конце этой недели.