Ожидается, что новая модель станет идеальным инструментом для создателей контента, желающих улучшить качество своих видео.





Смартфоны, такие как Infinix Zero 40, нацелены на удовлетворение растущего спроса на устройства, способные снимать качественное видео. В отличие от своих предшественников, новая модель предлагает запись в формате 4K с частотой 60 кадров в секунду не только с задней, но и с передней камеры.

Ожидается, что основная камера будет оснащена 108-мегапиксельным сенсором с оптической и электронной стабилизацией, а также 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом, что достаточно редкость в ценовом сегменте ниже $500.

Согласно утечкам, Infinix Zero 40 также предложит несколько режимов съемки, включая GoPro Mode, Vlog Mode и AI Vlog. Эти режимы помогут пользователям легко адаптироваться к различным сценариям съемки, делая процесс создания контента более интуитивным и удобным.

Что касается дизайна, базовая модель Zero 40 4G будет доступна в нескольких цветах, таких как Misty Aqua, Blossom Glow и Rock Black. В свою очередь, версия Zero 40 5G будет представлена в цветах Violet Garden, Moving Titanium и Rock Black. Выпуск новых устройств ожидается в конце этой недели.