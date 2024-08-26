В июле 2024 года Россия значительно увеличила поставки пшеницы в Китай, достигнув рекордных объемов. Это говорит о растущем интересе Китая к российской агропродукции и укреплении торговых связей между двумя странами.

В последние месяцы Россия значительно нарастила экспорт пшеницы в Китай, что свидетельствует о растущем интересе к российским сельскохозяйственным продуктам. В июле 2024 года объем поставок достиг 35,9 тысячи тонн, что в 5,5 раз больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Такие данные были опубликованы РИА Новости на основе анализа китайской статистики.

В июле 2024 года Россия поставила в Китай пшеницы на сумму $9,4 миллиона, что также является значительным увеличением — в 5,4 раза по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Это увеличение стало результатом активной работы российских агроэкспортеров и растущего спроса на пшеницу в Китае. В сравнении с предыдущим месяцем объемы поставок увеличились на 44,7%, а в денежном выражении — на 46,9%.

За первые семь месяцев 2024 года Россия экспортировала в Китай пшеницу на общую сумму $48,2 миллиона, что более чем в 7 раз превышает результаты аналогичного периода 2023 года. Для сравнения, за весь 2023 год экспорт составил всего $34,7 миллиона. Это резкое увеличение поставок подчеркивает растущую роль России как одного из поставщиков пшеницы на китайский рынок.

Несмотря на положительную динамику, доля России в общем объеме импорта пшеницы в Китай остается сравнительно небольшой — около 4%. Основными игроками на этом рынке продолжают оставаться США, Канада, Австралия и Казахстан. В июле 2024 года США экспортировали в Китай пшеницу на сумму $96,7 миллиона, Канада — на $69,5 миллиона, Австралия — на $45,4 миллиона, а Казахстан — на $19,7 миллиона.

Резкое увеличение поставок пшеницы из России в Китай может быть связано с несколькими факторами. Во-первых, это может быть результатом изменения глобальных торговых потоков и поиска новых рынков для российских агропродуктов. Во-вторых, китайский рынок продолжает испытывать высокий спрос на пшеницу, что открывает новые возможности для российских производителей.

Также стоит отметить, что растущий экспорт пшеницы может оказать позитивное влияние на российскую экономику, способствуя развитию сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. Успехи в этой области могут привести к улучшению финансовых показателей агрокомпаний и созданию новых рабочих мест в сельских регионах.