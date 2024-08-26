Недавние утечки информации о Xiaomi 15 Ultra указывают на значительные улучшения в камере и производительности. Ожидается, что смартфон станет преемником успешной модели в 2025 году и предложит пользователям уникальные функции.

Смартфоны Xiaomi продолжают удивлять пользователей своими инновациями, и следующий флагман компании, Xiaomi 15 Ultra, не станет исключением. Ожидаемый релиз устройства намечен на 2025 год, и уже сейчас появляются первые утечки о его характеристиках. Особенно интересным является развитие камеры, которая обещает стать одной из самых мощных на рынке.

По информации, полученной от известного инсайдера Digital Chat Station, Xiaomi 15 Ultra будет работать на новом чипсете Snapdragon 8 Gen 4. Это открывает двери для значительных улучшений в производительности по сравнению с предыдущими моделями. Утечки также указывают на то, что устройство будет оснащено крупным круглым модулем камеры, однако расположение камер в этом модуле претерпело заметные изменения.

В новой четырехкамерной системе, по всей видимости, будут два телеобъектива, а также значительно увеличенная перископическая линза. Основной датчик камеры также обещает быть более впечатляющим: если в Xiaomi 14 Ultra использовался 50-мегапиксельный датчик Sony LYT-900 с размером 1 дюйм, то в Xiaomi 15 Ultra он может превысить этот размер. Это предполагает возможность улучшения качества снимков благодаря большей апертуре и размеру датчика, что обязательно скажется на производительности камеры в условиях низкой освещенности.

Недавние отчеты также утверждают, что дисплей нового флагмана будет иметь микроизгибы по всем четырем сторонам, что придаст ему современный и стильный вид. Он будет поддерживать разрешение 2K, а также будет оснащен ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, интегрированным в экран. Ожидается, что Xiaomi 15 Ultra будет работать на базе HyperOS 2.0 с Android 15, что обеспечит пользователям улучшенный интерфейс и функциональность.

Одной из интересных особенностей может стать 200-мегапиксельный перископический телеобъектив Samsung HP9, который обеспечит 4-кратный оптический зум. Это позволит пользователям делать качественные снимки на значительном расстоянии без потери детализации.

Под капотом Xiaomi 15 Ultra планируется установка 24 ГБ оперативной памяти и аккумулятора емкостью около 6200 мАч, что обеспечит длительное время работы устройства. Инженерный прототип, о котором идет речь, также может иметь разные варианты корпуса: от простой кожи до стекловолокна и керамики, что позволит пользователям выбирать наиболее подходящий им стиль.