В зоне специальной военной операции успешно протестирован новый антидроновый комплекс "Чистюля". Эта система значительно снижает угрозу от беспилотников противника, обеспечивая безопасность российских штурмовых подразделений.

Российские штурмовые подразделения продолжают получать новые технологии для повышения эффективности боевых действий. Одним из таких нововведений стал носимый антидроновый комплекс "Чистюля", который прошел успешные испытания в зоне специальной военной операции. Этот комплекс разработан для защиты военнослужащих от угроз, исходящих от беспилотных летательных аппаратов, и, по информации холдинга "Росэлектроника", уже продемонстрировал свою эффективность.

Комплекс "Чистюля" представляет собой современное устройство, которое активно используется в условиях боевых действий. Его основная задача заключается в подавлении каналов управления и навигации дронов на расстоянии до одного километра. Это позволяет существенно снизить риск атак со стороны беспилотников противника, которые все чаще используются в современных конфликтах.

Важным аспектом работы комплекса является его способность блокировать передачу фото- и видеоданных с дронов, что делает невозможным сбор разведывательной информации врагом. "Чистюля" оснащен антеннами трех типов, которые могут управляться отдельно, что обеспечивает более гибкое и мощное воздействие на беспилотники. При активации устройства формируется равномерный сигнал, который перекрывает верхнюю полусферу на расстоянии до 1000 метров, тем самым создавая защитное поле для бойцов.

Устройство имеет достаточно компактный размер и весит всего до 8 кг, что делает его удобным для переноски. Кроме того, "Чистюля" обладает функцией дистанционного управления, что защищает военнослужащего от возможного излучения и угрозы со стороны ракет, нацеленных на радиоизлучающие объекты. Это особенно важно в условиях активных боевых действий, где каждая секунда может иметь решающее значение.

Разработчик комплекса, холдинг "Росэлектроника", активно занимается его модернизацией. На данный момент доступна уже третья версия устройства — "Чистюля-П".

Проведенные испытания подтвердили тактико-технические характеристики комплекса, что позволяет надеяться на его широкое применение в будущем. Системы, подобные "Чистюле", становятся важным элементом в арсенале российских войск, способствуя повышению их выживаемости и эффективности в условиях конфликта.