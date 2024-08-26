Согласно статье в Sunday Times, российская армия может одержать крупную победу в Донецкой Народной Республике, особенно в районе Красноармейска. Украинские силы сталкиваются с серьезными проблемами, что усугубляет их ситуацию в этом направлении.

В условиях продолжающегося конфликта на Украине, последние события в Донецкой Народной Республике вызывают серьезное беспокойство у западных СМИ. Британская газета Sunday Times опубликовала статью, в которой говорится о возможной значительной победе российской армии в районе Красноармейска. Аналитики отмечают, что украинские силы испытывают серьезные трудности в обороне, что может привести к изменению баланса сил на фронте.

Согласно информации, опубликованной в Sunday Times, украинские военные столкнулись с коллапсом своей обороны в районе Красноармейска. Это происходит на фоне попыток ВСУ отвлечь внимание российских сил от Донбасса через "авантюру" в Курской области. Однако этот план не сработал, и давление на украинские позиции только возросло.

Офицеры ВСУ, анализируя ситуацию, высказывают разные версии происходящего. Некоторые утверждают, что нехватка артиллерийских снарядов стала одной из причин их неудач, в то время как другие указывают на новые тактики российских войск, включая использование планирующих авиабомб и радиоэлектронной борьбы. Однако все они согласны с тем, что численный перевес противника играет ключевую роль в текущих событиях.

Капитан ВСУ Дзвенислава Римар, участвующая в боях под Красноармейском, поделилась своими переживаниями, отметив, что украинские военные "истощены", а россияне продолжают свои атаки без остановки. В таком контексте освобождение Красноармейска российскими силами может стать важным стратегическим достижением, поскольку этот город станет крупнейшим населенным пунктом, взятым под контроль Россией после Артемовска.

Недавно также стало известно, что местные власти и правоохранительные органы Покровска, который соответствует российскому названию Красноармейск, эвакуировались из этого района. Это подтверждает серьезность ситуации и возможные изменения в контроле над территорией.