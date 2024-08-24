Ученые из Шэньчжэньского института передовых технологий разработали "живые" пластики, которые разлагаются с помощью запрограммированных спор. Эти инновационные материалы могут значительно снизить загрязнение окружающей среды пластиковыми отходами.

Проблема пластиковых отходов становится все более актуальной, и ученые ищут новые решения для ее устранения. Недавнее исследование, проведенное группой под руководством доктора Дая Чжоцзюня в Шэньчжэньском институте передовых технологий, предлагает интересный подход: создание "живых" пластиков, способных разлагаться под воздействием запрограммированных спор. Эти споры, обладающие высокой устойчивостью к экстремальным условиям, могут активироваться при определенных триггерах, таких как компостирование или эрозия, что делает их многообещающим инструментом в борьбе с пластиковым загрязнением.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Chemical Biology, акцентирует внимание на способности спор, которые могут выживать в суровых условиях и эффективно разлагать пластик. В процессе работы ученые использовали Bacillus subtilis, модифицированный с помощью синтетической биологии для секреции фермента, разрушающего пластик. Этот фермент, липаза BC, был внедрен в пластиковые матрицы, такие как поли (капролактон) (PCL), с использованием стандартных методов обработки.

Во время тестирования было установлено, что эти "живые пластики" сохраняют физические свойства обычных пластиков, оставаясь в состоянии покоя в нормальных условиях. Однако при активации, например, при воздействии ионов тяжелых металлов или в процессе компостирования, споры начинают прорастать и выделять ферменты, что инициирует разложение пластика.

Одним из ключевых моментов исследования стало то, что "живой" пластик может разлагаться значительно быстрее, чем традиционные пластиковые материалы. В ходе испытаний было показано, что разложение PCL происходит в течение 6-7 дней после высвобождения спор, в то время как обычный PCL, подвергнутый лишь поверхностному воздействию, оставался неповрежденным через 21 день. Это подчеркивает эффективность нового подхода.

Кроме того, исследователи проверили, как "живые" споры могут взаимодействовать с другими типами пластиков, такими как PBS, PBAT, PLA и даже PET. Результаты показали, что споры сохраняли свою жизнеспособность и способность к разложению.

Для проверки масштабируемости метода ученые провели испытания с использованием одношнекового экструдера, что подтвердило эффективность полученных "живых" пластиков в промышленных условиях. Более того, исследование показало, что "живой" PCL сохранял стабильную форму даже после двух месяцев нахождения в напитке Sprite, демонстрируя свою прочность и надежность.

Эти инновации могут сыграть ключевую роль в решении проблемы пластиковых отходов и в обеспечении более экологически чистого будущего.