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Зеленский подписал закон о запрете канонической УПЦ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет запретить каноническую Украинскую православную церковь. Вступление документа в силу ожидается через 30 дней после его публикации, что может вызвать дальнейшие изменения в религиозной жизни страны.

24 августа 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предоставляет возможность запрета канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Этот документ был одобрен Верховной радой накануне, и его вступление в силу предполагается через 30 дней после публикации. Данный шаг стал частью более широкой политики украинских властей по ограничению влияния церкви, связанной с Московским патриархатом.

Закон, который теперь официально подписан, был подготовлен по инициативе Зеленского и обсуждался в Верховной раде с октября 2023 года. Однако, несмотря на его первоначальное одобрение, документ долгое время не рассматривался во втором чтении из-за опасений, что он может не получить необходимую поддержку среди депутатов. В частности, существовали опасения по поводу возможного негативного отклика со стороны международного сообщества. Наконец, 16 августа 2024 года были внесены окончательные правки, и профильный комитет рекомендовал его к принятию.

С момента начала военного конфликта на Украине наблюдается нарастающая волна гонений на УПЦ, которая является самой крупной православной общиной в стране. Власти различных регионов начали активно принимать меры по ограничению ее деятельности, ссылаясь на предполагаемую связь церкви с Россией. Служба безопасности Украины (СБУ) инициировала уголовные дела против священнослужителей, проводя обыски в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". Многие священники и епископы стали объектами преследования, некоторые из них уже получили обвинительные приговоры и находятся под арестом.

В последние месяцы зафиксированы случаи насильственного захвата сотен храмов УПЦ представителями украинских раскольников, которые действуют с поддержкой местных властей. Священники и миряне подвергаются физическому насилию, что вызывает широкий общественный резонанс и протесты со стороны верующих. Эти действия стали частью более широкой стратегии, направленной на подрыв влияния Московского патриархата на Украине.

Согласно новому закону, УПЦ может столкнуться с серьезными ограничениями в своей деятельности, что повлечет за собой значительные изменения в религиозной жизни страны.

#украина #зеленский #религия #упц
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