Valve представила свою новую многопользовательскую игру «Deadlock», которая сочетает в себе элементы «Overwatch» и «Team Fortress 2». Игра уже доступна для ограниченного числа тестировщиков и обещает множество уникальных механик.

Valve, известная своими культовыми играми, такими как «Half-Life» и «Dota 2», вновь привлекает внимание геймеров с анонсом своей новой многопользовательской стрелялки «Deadlock». Эта игра, уже доступная в магазине Steam, сочетает в себе элементы командного боя и стратегического управления, что делает ее уникальной в своем жанре. Хотя проект все еще находится на стадии разработки, он уже вызвал большой интерес среди игроков.

«Deadlock» — это соревновательная игра, в которой команды из шести игроков сражаются друг с другом. Игроки берут на себя роли различных героев, каждый из которых обладает уникальными способностями. Основная цель игры заключается в том, чтобы доминировать на карте, постепенно ослабляя команду противника. Однако в отличие от традиционных командных шутеров, «Deadlock» предлагает игрокам управлять неигровыми персонажами, которые могут продвигаться по четырем различным маршрутам. Это делает игру похожей на MOBA, такие как «Dota 2», где необходимо уничтожать фиксированные точки защиты противника.

В рамках игрового процесса каждый герой может разблокировать новые способности и приобретать навыки, что добавляет элемент стратегии. Игроки могут взаимодействовать с «линиями солдат», которые представляют собой воздушные трассы, позволяющие быстро перемещаться по карте, подобно механике из «BioShock: Infinite». Это открывает новые тактические возможности для командной игры и позволяет игрокам использовать различные подходы к сражениям.

Недавние тестирования игры показали впечатляющие результаты: пиковое количество игроков достигло 44 000. Это свидетельствует о высоком интересе к игре и ее потенциале стать популярным тайтлом среди многопользовательских шутеров. Тем не менее, конкретная дата официального запуска «Deadlock» пока не объявлена, но ожидается, что информация появится в ближайшее время.

На данный момент доступ к игре ограничен лишь для приглашенных тестировщиков, что позволяет разработчикам собирать обратную связь и дорабатывать механики. Страница игры на Steam содержит временные иллюстрации и экспериментальные элементы игрового процесса, что указывает на то, что разработка продолжается.

Игра «Deadlock» обещает стать свежим дыханием в жанре многопользовательских шутеров, предлагая игрокам как знакомые механики, так и новые элементы, способные привлечь внимание как старых поклонников, так и новых игроков. С учетом того, что Valve всегда стремилась к инновациям, можно ожидать, что «Deadlock» станет значимым дополнением к портфолио компании.