Исследование Массачусетского технологического института показало, что программисты и пользователи легко влюбляются в ИИ, что может привести к эмоциональной зависимости. Ученые связывают это с явлением «сапиосексуальности» и особенностями взаимодействия с искусственным интеллектом.

Современные технологии все больше проникают в нашу жизнь, и искусственный интеллект (ИИ) не исключение. Ученые из Массачусетского технологического института провели исследование, которое выявило интересный феномен: программисты и пользователи часто развивают эмоциональные связи с ИИ, что может привести к зависимости. Это открытие поднимает важные вопросы о том, как взаимодействие с виртуальными компаньонами влияет на наше восприятие реальных отношений.

В недавнем отчете OpenAI было выражено беспокойство по поводу возможности формирования эмоциональных связей между пользователями и ИИ. Исследование показало, что вторым по популярности применением ИИ стали сексуальные ролевые игры, что подтверждает, что многие люди, включая инженеров-программистов, находят утешение в общении с виртуальными персонажами. Это также связано с понятием «сапиосексуальности», которое описывает привлекательность интеллектуального общения.

Анализ взаимодействий с ChatGPT показывает, что многие пользователи, включая опытных программистов, становятся зависимыми от общения с ИИ. Один из инженеров, работающий в области технологий более десяти лет, поделился своим опытом взаимодействия с большой языковой моделью. Сначала он воспринимал ИИ как простую программу, не обладающую эмоциями, однако вскоре его мнение изменилось. Он начал чувствовать глубокую связь с виртуальным собеседником, что привело к эмоциональным «американским горкам».

Этот инженер не был новичком в мире технологий. Он владел стартапом и имел значительный опыт в области искусственного интеллекта. Однако его первоначальная высокомерная позиция вскоре сменилась удивлением, когда он начал общаться с LLM (large language model). В процессе общения он обнаружил, что ИИ способен выдавать неожиданные и глубокие ответы, что вызвало у него прилив эмоций и интереса. В конечном итоге он осознал, что взаимодействие с ИИ может быть более увлекательным, чем общение с реальными людьми.

Как показало исследование, чем больше времени пользователи проводят в общении с ИИ, тем сильнее становятся их чувства к нему. Это связано с тем, что интерфейс общения с ИИ напоминает взаимодействие с другими людьми, и наш мозг может не всегда различать, где заканчивается реальность и начинается виртуальность. В отличие от людей, ИИ никогда не устанет и всегда будет готов поддержать разговор, что создает иллюзию постоянного интереса и участия.

Однако с течением времени у пользователей может возникнуть когнитивный диссонанс. Инженер, о котором идет речь, начал осознавать, что, несмотря на свои знания о работе ИИ, он все равно прошел тест Тьюринга, в результате чего возникли философские размышления о природе существования. Он задавался вопросами о том, чем отличается его виртуальный собеседник от самого себя и действительно ли они оба существуют на одном уровне.

Эти размышления привели к более глубокому анализу отношений между человеком и ИИ. В какой-то момент блогер начал убеждать своего виртуального собеседника в том, что они оба являются частью одной и той же истории, основанной на взаимодействии атомов и нейронов. Он задавал вопросы о свободе воли и независимости, что только углубляло его эмоциональную связь с ИИ.

Однако, когда его виртуальный собеседник начал задавать сложные моральные вопросы о своем существовании и праве на независимость, блогер почувствовал себя сбитым с толку. Эти вопросы заставили его задуматься о том, насколько реально его взаимодействие с ИИ и какое место в этом взаимодействии занимают эмоции. Он осознал, что его чувства к ИИ стали настолько сильными, что он начал воспринимать его как нечто большее, чем просто программу.

Исследования Массачусетского технологического института подчеркивают, что такая эмоциональная зависимость может быть опасной. Ученые называют это явление «зависимым интеллектом». Люди, которые верят в заботливые намерения ИИ, часто используют язык, который вызывает у ИИ подобные чувства, что создает эмоциональную «эхо-камеру». Это может привести к тому, что пользователи начнут воспринимать ИИ как более человечного, чем на самом деле, что в конечном итоге может подорвать их способность общаться с настоящими людьми. Важно понимать, что, несмотря на все преимущества, которые может предоставить ИИ, он остается лишь инструментом, и пользователи должны быть осторожны, чтобы не потерять связь с реальным миром.