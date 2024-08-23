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НАСА скоро объявит о решении по возвращению застрявшего на МКС экипажа корабля Boeing Starliner
НАСА проведет пресс-конференцию, на которой объявит, как два астронавта вернутся на Землю — на Boeing Starliner или SpaceX Crew Dragon. Возвращение было отложено из-за технических проблем, и теперь агентство должно принять важное решение.

В это воскресенье НАСА планирует сделать важное объявление о возвращении двух астронавтов, которые находятся на борту космического корабля Boeing Starliner. Пресс-конференция состоится в субботу, и в центре внимания будет выбор между возвращением на Starliner или использованием капсулы SpaceX Crew Dragon.

Космический корабль Starliner был запущен 5 июня и изначально планировалось, что астронавты проведут на Международной космической станции (МКС) восемь дней. Однако из-за ряда технических проблем срок их пребывания в космосе значительно затянулся, и они уже находятся там более двух месяцев. Это создало дополнительные сложности для НАСА и Boeing, которые теперь должны решить, как безопасно вернуть астронавтов на Землю.

На пресс-конференции будет представлена информация о состоянии миссии, а также результаты анализа технических данных, собранных во время полета. В частности, специалисты изучают работу двигателей и гелиевых систем Starliner, чтобы понять, какие проблемы могут возникнуть при возвращении. Boeing уже несколько месяцев работает над устранением недостатков, выявленных в ходе испытаний, и предоставляет новые данные, подтверждающие безопасность Starliner для астронавтов.

Если НАСА не будет уверено в безопасности Starliner, у агентства есть запасной план — предоставить астронавтам места на космическом корабле Dragon от SpaceX. Однако в этом случае Уилмору и Уильямс придется дождаться завершения миссии Crew-9, которая запланирована на февраль 2025 года. Это решение станет важным шагом для Boeing, которая стремится продемонстрировать надежность своего корабля и восстановить доверие к проекту, который обошелся компании в 1,6 миллиарда долларов (146,06 млрд руб.).

В случае, если НАСА решит, что Starliner способен обеспечить безопасное возвращение, это может произойти в течение следующего месяца. Это позволит освободить стыковочный порт на МКС для следующих миссий SpaceX. Важно отметить, что это решение не только повлияет на судьбу астронавтов, но и окажет значительное влияние на будущее Boeing в космической отрасли, где конкуренция с SpaceX становится все более напряженной.

#spacex #наса #boeing #starliner #астронавты #crew dragon
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