Курская атомная электростанция готовится к отключению четвертого энергоблока для проведения планового ремонта. Работы начнутся 25 августа и продлятся около двух месяцев.

Плановые ремонты на атомных электростанциях — важная часть обеспечения их безопасной работы. В связи с этим, Курская АЭС готовится к отключению одного из своих энергоблоков для проведения необходимых профилактических работ.

Как сообщил концерн «Росэнергоатом», энергоблок №4 Курской АЭС будет отключен 25 августа для планово-предупредительного ремонта, который займет 59 дней. Это мероприятие запланировано в соответствии с годовыми графиками обслуживания.

Работы будут проводиться командой из 2000 специалистов, включая сотрудников Курской АЭС и подрядчиков. Они займутся модернизацией и проверкой более 13 тысяч технических позиций, что поможет продлить срок эксплуатации оборудования. Информация о радиационной ситуации в районе АЭС будет регулярно обновляться на сайте www.russianatom.ru.