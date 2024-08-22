Иранский корабль Shahid Bagheri, переоборудованный из контейнеровоза, представляет собой уникальную конструкцию с наклонной полетной палубой. Этот проект, нацеленный на использование дронов, вызывает вопросы о своих возможностях и назначении.

Недавно обнародованные фотографии иранского корабля Shahid Bagheri, который считается первым «авианосцем» Ирана, привлекли внимание экспертов и военных аналитиков, о чем сообщает у себя издание The War Zone. Этот необычный проект, представляющий собой переоборудованное коммерческое судно, имеет наклонную полетную палубу и обещает стать важным элементом иранского военно-морского флота, ориентированного на использование беспилотных летательных аппаратов.

The War Zone пишет, что Shahid Bagheri был создан на базе контейнеровоза Perarin и представляет собой часть амбициозной программы Ирана по развитию морских авиационных возможностей. Этот проект является частью более широкой стратегии, направленной на создание кораблей, способных работать с беспилотниками и выполнять различные военные задачи. Несмотря на его странный внешний вид, корабль может оказаться полезным в контексте современных конфликтов.

На новых фотографиях, которые размещены в статье The War Zone, видно, что корабль сохраняет оригинальную надстройку, что делает невозможным использование традиционной конфигурации с плоской крышей. Вместо этого была добавлена угловая полетная палуба, которая позволяет запускать и приземлять дроны. Однако вопросы о том, как именно будет осуществляться эта операция, остаются без ответов. Например, для The War Zone неясно, какие типы беспилотников смогут взлетать с этого судна и как они будут приземляться.

Размеры Shahid Bagheri также вызывают сомнения. Надстройка расположена близко к наклонной палубе, что может создать проблемы при приземлении. Если дрон не сможет правильно сориентироваться, он может столкнуться с надстройкой, что ставит под сомнение безопасность операций. Кроме того, использование наклонной палубы предполагает необходимость в системе торможения, но пока неясно, какие именно технологии будут применяться.

Также, по мнению The War Zone, интересным аспектом проекта является то, какие именно дроны будут использоваться на корабле. Иран активно развивает беспилотные летательные аппараты, и многие из них могут стать идеальными кандидатами для использования на Shahid Bagheri. Беспилотники с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL) или односторонние ударные дроны могут оказаться наиболее подходящими для этой платформы. Поскольку Иран уже использует подобные технологии, существует вероятность, что новый корабль станет важным элементом в их стратегии.

Корабль также может быть использован для запуска более мощных и дальнобойных дронов, что увеличит его боевые возможности. Однако, несмотря на все эти предположения, многие аспекты проекта остаются неясными. Как именно будет функционировать Shahid Bagheri в боевых условиях? Какие операции он сможет выполнять? Эти вопросы требуют дальнейшего изучения и анализа заключает The War Zone.