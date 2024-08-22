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К 2100 году в Европе может утроиться число летальных исходов от высоких температур
Новое исследование предупреждает о возможном утроении смертности от жары в Европе к 2100 году, если климатическая политика не изменится. Особенно уязвимыми окажутся жители южных регионов континента, где жаркие температуры могут вызвать серьезные последствия для здоровья.

Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале The Lancet Public Health, климатическая политика, действующая в настоящее время, может привести к резкому увеличению числа летальных исходов, связанных с жарой, в Европе. Прогнозы показывают, что к концу века количество смертей от высоких температур может утроиться, особенно среди жителей южных регионов континента. Это исследование стало первым комплексным анализом, охватывающим более 1000 регионов в 30 странах, что позволяет более точно оценить риски для здоровья, вызванные изменением климата.

В исследовании, проведенном шведскими учеными, были проанализированы данные о смертности от высоких и низких температур в 1368 регионах Европы. Ученые использовали информацию о социально-экономических и эпидемиологических характеристиках 854 городов с населением более 50 000 человек. Это дало возможность оценить, как изменение климата может повлиять на уровень смертности в различных возрастных группах. В частности, исследование охватывало четыре сценария глобального потепления: 1,5 °C, 2 °C, 3 °C и 4 °C.

На данный момент в Европе ежегодно фиксируется 407 538 смертей, связанных с температурными колебаниями, из которых 363 809 — от холода и 43 729 — от жары. Наиболее уязвимыми к холодным температурам являются жители Восточной Европы и стран Балтии, в то время как самые высокие показатели смертности от жары наблюдаются в южных регионах, таких как Хорватия, Италия и Греция.

Ожидается, что при глобальном потеплении на 3 °C количество летальных исходов, связанных с жарой, вырастет с 43 729 до 128 809 к 2100 году. Это означает, что число смертей от жары может увеличиться более чем в три раза. В то же время, хотя смертность от холода останется высокой, она немного снизится — с 363 809 до 333 703. Это указывает на значительное изменение соотношения смертей от холода и жары в будущем: если сейчас на каждую смерть от жары приходится 8,3 смерти от холода, то к 2100 году это соотношение может сократиться до 2,6:1.

Особенно тревожным является тот факт, что большинство смертей от жары будут происходить среди пожилых людей. Прогнозируется, что к 2100 году число людей старше 85 лет в Европе значительно увеличится, что усугубит ситуацию. В некоторых регионах, таких как Испания и Италия, ожидается резкий рост смертности от жары, что связано с увеличением численности пожилого населения и повышением температуры.

Доктор Хуан-Карлос Сискар из Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии отметил, что результаты исследования подчеркивают необходимость принятия более строгих мер по ограничению глобального потепления. Он добавил, что необходимо разработать целенаправленные политики для защиты уязвимых групп населения, особенно в тех регионах, где риск смертности от жары будет наиболее высоким.

Исследование также выявило, что уровень смертности от холода может незначительно снизиться в большинстве европейских стран, однако в некоторых северных странах, таких как Ирландия, Норвегия и Швеция, ожидается рост числа смертей от холода. Это связано с тем, что в этих странах также прогнозируется увеличение численности пожилого населения.

Авторы исследования подчеркивают, что их результаты могут быть несколько завышены, поскольку данные основаны на городских территориях, где уровень температурного стресса обычно выше, чем в сельской местности. Кроме того, в исследовании не учитывались такие факторы, как пол, этническая принадлежность и влияние на младенцев, которые также могут быть уязвимыми к экстремальным температурами.

Исследование подчеркивает, что меры по борьбе с изменением климата должны быть приоритетом для европейских стран. Это включает в себя не только снижение выбросов углерода, но и разработку адаптационных стратегий для защиты наиболее уязвимых групп населения. С учетом прогнозируемого роста численности пожилых людей и увеличения частоты экстремальных температур, необходимо принимать меры уже сегодня, чтобы предотвратить возможные трагические последствия в будущем.

#европа #здоровье #климат #жара #смертность
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