Xpeng X9 стал первой моделью в Китае, получившей сертификат интеллектуальных функций вождения в сложных погодных условиях. Эта сертификация подтверждает высокую надежность и безопасность автомобиля в неблагоприятных метеорологических условиях.

Xpeng Motors объявила о значительном достижении: их модель Xpeng X9 стала первой в Китае, прошедшей сертификацию для интеллектуальных функций вождения в сложных погодных условиях. Сертификация была проведена в China Automotive Technology and Research Center, что подтверждает серьезность результатов испытаний.

Испытания, проведенные в Гуанчжоу, были направлены на оценку эффективности интеллектуальных систем помощи при вождении в условиях плохой видимости, включая темноту, дождь и туман. Для успешного прохождения сертификации Xpeng X9 должен был пройти девять различных тестов, которые оценивали его способность распознавать и реагировать на другие транспортные средства в сложных условиях. Это требование делает процесс сертификации более строгим и надежным.

Xpeng Motors сообщила, что X9 показал отличные результаты, успешно пройдя все девять тестов. Это достижение не только подтверждает высокое качество технологий компании, но и ставит Xpeng X9 на передний план среди конкурентов в сфере электромобилей. В условиях растущей конкуренции на рынке электромобилей в Китае, наличие такого сертификата может стать важным фактором, влияющим на выбор потребителей.

По данным компании Comprehensive, в июле 2024 года Xpeng Motors поставила 11 145 новых автомобилей, что на 1,24% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В этом месяце Xpeng X9 составил 1459 из общего числа поставок. С начала года компания уже поставила 63 173 автомобиля, что на 20,46% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Эти данные свидетельствуют о растущем интересе к продукции Xpeng и успешной стратегии компании на рынке.

Финансовые результаты Xpeng Motors также показывают положительную динамику. В отчете за второй квартал 2024 года компания отметила увеличение выручки на 60,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 8,11 млрд юаней (99 млрд руб.).