Международная команда астрономов сделала неожиданное открытие, обнаружив новое радиокольцо Kýklos в направлении центра нашей Галактики. Его уникальные характеристики и неопределенная природа вызывают множество вопросов и открывают новые горизонты для исследований.

Недавние наблюдения с использованием радиотелескопа MeerKAT привели к увлекательному открытию нового радиокольца, получившего название Kýklos. Это открытие было сделано международной группой астрономов под руководством Кристобаля Бордиу из обсерватории Катании в Италии. Kýklos, находящийся в проекции близко к центру Галактики, представляет собой интересный объект, который, несмотря на свою слабую яркость, привлекает внимание исследователей благодаря своей необычной форме и характеристикам.

Объект Kýklos был обнаружен на расстоянии примерно 6 градусов от плоскости Галактики. Его диаметр составляет около 80 угловых секунд, а толщина — примерно 6 угловых секунд. На картах MeerKAT Kýklos выглядит как размытая кольцевая структура с яркой границей, в то время как внутренняя часть почти не излучает радиоволны. Это визуальное представление напоминает другие так называемые странные радиокруги (ORC), которые были обнаружены ранее, но Kýklos имеет ряд отличий, которые ставят под сомнение его принадлежность к этой категории.

Одним из ключевых аспектов, выделяющих Kýklos, является его расположение на значительно более низкой галактической широте по сравнению с известными ORC. Кроме того, он демонстрирует более низкую яркость на частоте 1,0 ГГц и имеет более плоский спектральный индекс. Эти характеристики заставляют астрономов рассмотреть альтернативные гипотезы о его природе. Среди возможных объяснений — остаток галактической сверхновой, планетарная туманность или околозвездная оболочка вокруг массивной звезды, находящейся на поздних стадиях эволюции.

Анализ данных, собранных командой Бордиу, привел их к выводу, что наиболее вероятным сценарием является то, что Kýklos представляет собой околозвездную оболочку, вероятно, вокруг звезды Вольфа-Райе. Это предположение подкрепляется отсутствием четко выраженного центрального источника излучения, что также указывает на возможность существования оболочки вокруг звезды, находящейся в активной фазе своего развития.