Это значимый проект, который повысит эффективность транспортных потоков и станет настоящим испытанием для инженеров.

В Свердловской области ожидается реализация масштабного проекта — строительство первой трехуровневой развязки на ЕКАД, которая будет расположена на пересечении с Березовским трактом. Данный проект станет прорывом в области дорожного строительства для региона, поскольку ранее подобные конструкции здесь не возводились. Это не только улучшит транспортную инфраструктуру, но и создаст новые вызовы для проектировщиков и строителей.

Развязка на пересечении ЕКАД и Березовского тракта представляет собой сложный инженерный проект, который требует высококвалифицированного подхода. По словам Владимира Оглоблина, главного инженера Управления автомобильных дорог Свердловской области, данный проект станет настоящим испытанием как для проектировщиков, так и для рабочих. Развязка будет иметь три уровня: первый уровень оформят в виде кольца, второй — это будет Березовский тракт, а третий уровень займёт сама ЕКАД.

Сложность проекта заключается не только в его многоуровневой структуре, но и в необходимости максимально эффективно организовать движение на время строительства. Важно отметить, что во время выполнения работ движение на данном участке полностью перекрыто не будет. Планируется лишь изменить схемы съезда и въезда, что позволит минимизировать неудобства для водителей.

Изначально проектировщики планировали создать двухуровневую развязку, однако, учитывая высокую загруженность данного транспортного узла, было принято решение о добавлении третьего уровня. Это решение обусловлено необходимостью улучшения логистики и повышения эффективности движения.

В последние годы на ЕКАД уже были проведены значительные работы по реконструкции. В 2022 году была завершена полная закольцовка дороги, а также расширены южная и восточная части. В 2024 году работы продолжатся на западе, где планируется расширение участка от Пермского тракта до подъезда к поселку Медному, добавив по одной дополнительной полосе.