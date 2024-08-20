Яндекс анонсировал выход новой умной колонки "Станция лайт 2", которая теперь способна выражать эмоции. Устройство оснащено LED-экраном, улучшенным динамиком и автоматическим подключением к Wi-Fi.

Компания Яндекс презентовала новую модель своей умной колонки под названием "Станция лайт 2", которая обладает уникальными возможностями эмоционального взаимодействия. Эта модель стала продолжением успешной линейки устройств и предлагает пользователям более глубокое и человечное общение с виртуальным ассистентом Алисой.

"Станция Лайт 2" отличается от своих предшественников не только улучшенными техническими характеристиками, но и внедрением технологии эмоционального синтеза. Теперь Алиса может не просто отвечать на вопросы, но и выражать свои эмоции в зависимости от контекста беседы. Например, она может проявить дружелюбие, удивление или даже грусть, что делает общение более естественным и живым.

Одной из заметных особенностей новой колонки является наличие LED-экрана. На нем отображается не только время и температура, но и визуальные эмоции Алисой, что добавляет интерактивности. Эта функция позволяет пользователям чувствовать себя более связанными с устройством, поскольку оно становится не просто помощником, а настоящим собеседником.

Кроме того, колонка автоматически подключается к знакомым Wi-Fi-сетям, что упрощает процесс настройки и использования. Это особенно удобно для пользователей, которые часто перемещаются между разными местами. Также стоит отметить, что "Станция лайт 2" имеет мощный динамик с усиленной мощностью до 6 ватт, что обеспечивает качественное звучание, несмотря на компактные размеры устройства. Это делает колонку идеальной для использования на даче или в поездках.

Яндекс также планирует выпустить портативный аккумулятор, который позволит колонке работать до трех часов без подключения к сети. Это расширит возможности использования устройства в различных условиях, будь то на пикнике или в путешествии.

Пока новая колонка будет доступна в нескольких цветах: фиолетовом, розовом и голубом, а позже появятся модели в оранжевом, зеленом и темно-сером цветах. В комплекте с устройством идут яркие стикеры и маски, что позволяет пользователям персонализировать внешний вид колонки, придавая ей индивидуальность.

Дополнительная функция "Понимать детей" — еще одно нововведение, которое позволит Алисe распознавать детские голоса и адаптировать свои ответы и эмоции в зависимости от собеседника. Это особенно актуально для семей, где колонка может стать помощником во время чтения сказок на ночь, создавая атмосферу уюта и доверия.