Саудовская Аравия планирует внедрить летающие электрические лодки для перевозки пассажиров в своем новом мегаполисе NEOM. Для этого уже закуплены восемь современных паромов P-12 от шведской компании Candela.

Саудовская Аравия активно разрабатывает амбициозный проект по созданию высокотехнологичного мегаполиса NEOM, и одним из самых интересных аспектов этого плана является внедрение летающих электрических лодок. Эти современные средства передвижения обещают изменить подход к транспорту в пустынной местности, предлагая экологически чистые и эффективные решения для перевозки людей.

Саудовская Аравия уже сделала первые шаги к реализации этой идеи, приобретя восемь электрических паромов P-12, разработанных шведской компанией Candela. Эти лодки используют технологию подводных крыльев, которые позволяют им подниматься над поверхностью воды при достижении определенной скорости. Такой подход значительно снижает потребление энергии, что является важным фактором для электрических транспортных средств.

Крылья, управляемые компьютером, автоматически поднимают лодки, что не только увеличивает их скорость и дальность, но и делает поездки более комфортными для пассажиров. Candela изначально разрабатывала свои лодки для любителей активного отдыха, но теперь адаптировала свои технологии для коммерческого использования, что открывает новые горизонты для водного транспорта.

Густав Хассельског, основатель Candela, подчеркивает, что P-12 предназначены для создания систем водного транспорта с нулевыми выбросами, что является значительным улучшением по сравнению с традиционными паромами. Эти лодки меньшего размера и большей скорости смогут обеспечить более частые рейсы, что сделает транспортировку более удобной и быстрой. Все необходимые услуги будут доступны всего в нескольких минутах плавания.

Лодки P-12 будут использоваться в NEOM, который строится вдоль побережья Красного моря. Этот проект уже стал крупнейшим коммерческим заказом в истории Candela, и ожидается, что суда будут переданы в следующем году. Важно отметить, что первая линия P-12 была запущена в Стокгольме, где они начнут свою работу в конце этого года.

Преимущества этих лодок не ограничиваются лишь экономией энергии. Они обеспечивают плавное и комфортное плавание, даже в сложных погодных условиях. Благодаря своей конструкции, они не подвержены сильному качанию, что делает поездку более приятной для пассажиров, даже для тех, кто страдает от морской болезни.

Хассельског также отметил, что система, разработанная с учетом интересов пассажиров и окружающей среды, изменит представление о водном транспорте.