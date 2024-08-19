Китайские власти выявили шпионские метеостанции, установленные иностранными компаниями для сбора конфиденциальной информации. Министерство государственной безопасности страны предупреждает о серьезной угрозе для национальной безопасности.

Недавние известия из Китая вызывали у руководства Поднебесной серьезные опасения относительно шпионских метеостанций, которые были установлены на территории страны иностранными компаниями. Министерство государственной безопасности (МГБ) КНР заявило о выявлении таких станций, которые использовались для сбора конфиденциальных данных под предлогом метеорологических наблюдений. Эта ситуация ставит под сомнение безопасность важных объектов и данных в стране.

Согласно информации, опубликованной МГБ, в последние годы некоторые компании, связанные с иностранными разведывательными службами, установили анемометрические вышки вблизи стратегически важных объектов Китая. Эти вышки, предназначенные для измерения скорости и направления ветра, использовались для сбора данных, которые затем передавались за границу. В результате таких действий возникла угроза для национальной безопасности Китая.

В период с января по октябрь 2023 года органы безопасности провели проверки более трех тысяч метеорологических станций, связанных с иностранными государствами, и выявили множество нелегальных объектов. Эти станции, согласно отчетам, передавали метеорологическую информацию в режиме реального времени, что создавало опасность для конфиденциальности данных и безопасности страны.

Эксперты подчеркивают важность защиты метеорологических данных, отмечая, что они имеют стратегическое значение для военных операций. Военные метеоданные служат основой для планирования и развертывания военных действий, и их утечка может привести к серьезным последствиям. Специалисты из Китайской академии современных международных отношений указывают на необходимость защиты таких данных как важного аспекта государственной безопасности.

Одним из примеров является случай, когда местный житель сообщил о незаконной установке анемометра вблизи конфиденциального объекта. После проверки выяснилось, что эта станция не только собирала метеорологические данные, но и имела возможность анализа и передачи информации. Это открытие побудило государственные органы быстро отреагировать, чтобы предотвратить потенциальную утечку секретной информации.

В другом инциденте, метеостанция вблизи научно-исследовательской базы также вызвала подозрения у местных властей. Проверка показала, что станция была установлена без надлежащей регистрации, а ее маршруты передачи данных создавали риски для безопасности. В результате власти приняли решение о демонтаже этой станции.

Министерство государственной безопасности напомнило, что согласно действующим правилам, метеорологические станции не могут располагаться вблизи оборонительных и стратегически важных объектов без соответствующего разрешения. Это правило направлено на защиту интересов национальной безопасности и предотвращение доступа иностранных организаций к чувствительным данным.

С начала нынешнего года МГБ совместно с другими ведомствами проводит специальную кампанию по выявлению и пресечению незаконной деятельности в области метеорологических наблюдений. В ходе этой кампании было расследовано более десяти случаев, связанных с иностранными агентами, и выявлены сотни нелегальных метеостанций в различных регионах страны.

Эксперты подчеркивают, что метеорологические данные не только важны для гражданского использования, но и имеют стратегическое значение в военном контексте. Утечка таких данных может угрожать не только безопасности страны, но и ее суверенитету. В условиях современного мира важно учитывать как традиционные, так и нетрадиционные угрозы безопасности, включая климатические и экологические факторы, которые также могут влиять на национальную безопасность.