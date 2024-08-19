Honor анонсирует новую серию смартфонов Magic 7, и рендер Magic 7 Pro уже доступен в сети. Утечки раскрывают интересные детали о камере и дизайне устройства, которые будут представлены в ноябре.

Honor активно готовится к запуску своей новой серии смартфонов Magic 7, которая, по предварительным данным, будет представлена в ноябре. В последние дни стали известны некоторые интересные детали о модели Magic 7 Pro, включая рендер, который дает представление о дизайне и характеристиках камеры.

Недавний рендер Magic 7 Pro, созданный на основе информации от известных инсайдеров, предоставляет первый взгляд на внешний вид нового устройства. В отличие от предыдущей модели Magic 6, где использовалась треугольная компоновка камер, новый смартфон будет иметь квадратный модуль камеры. Это изменение в дизайне подчеркивает эволюцию стиля Honor и стремление к улучшению функциональности.

Согласно слухам, в правом верхнем углу модуля камеры расположится перископическая телефотокамера с разрешением 180 или 200 мегапикселей, разработанная Samsung. Эта камера обещает впечатляющие возможности зума, что делает ее идеальной для любителей фотографии. В дополнение к этому, в левом верхнем углу будут находиться датчик LiDAR, светодиодная вспышка и датчик цветовой температуры, которые помогут улучшить автофокусировку и качество освещения при съемке.

Основная камера, находящаяся в нижнем левом углу, будет иметь разрешение 50 мегапикселей и будет использовать датчик OmniVision OV50K. В то же время, в нижнем правом углу разместится 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. Эти характеристики подчеркивают амбиции Honor в создании смартфона, способного конкурировать с флагманскими моделями других брендов. Однако инсайдеры не предоставили дополнительных деталей о других технических характеристиках устройства.

Ожидается, что Honor Magic 7 Pro будет работать на новом чипсете Snapdragon 8 Gen 4, что обеспечит высокую производительность и плавную работу всех приложений. Смартфон также будет оснащен изогнутой OLED-панелью с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, что сделает его экран ярким и отзывчивым.

Кроме того, предполагается, что устройство будет иметь мощную батарею емкостью около 6000 мАч, что обеспечит длительное время работы без подзарядки. Это особенно важно для пользователей, которые активно используют свои смартфоны в течение всего дня.