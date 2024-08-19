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Lotus представила единственный экземпляр авто Eletre, созданного по мотивам фильма «Чужой»
18 августа продемонстрировали уникальную модель Eletre, вдохновленную фильмом «Чужой». Этот автомобиль, созданный по индивидуальному заказу, будет выпущен в единственном экземпляре.

Компания Lotus продолжает удивлять автолюбителей, представив уникальную модель Eletre, созданную в честь нового фильма «Чужой». Эта эксклюзивная версия автомобиля выпущена в единственном экземпляре и уже привлекла внимание поклонников как автопрома, так и киноклассики.

Новая модель Lotus Eletre «Чужой» была официально представлена 18 августа и сразу же вызвала бурю эмоций среди фанатов как автомобилей, так и кино. Этот уникальный автомобиль стал результатом тщательной работы дизайнеров, которые черпали вдохновение из запоминающихся сцен и биологических форм пришельцев из серии фильмов «Чужой». Стремительные и агрессивные линии кузова, напоминающие о мощи инопланетного корабля, делают Eletre не только автомобилем, но и арт-объектом.

Кузов модели выполнен в классической IP-покраске. Внешний вид дополнен красными суппортами внутри черных колес, что подчеркивает спортивный и агрессивный стиль. Интересно, что передний капот украшен специальным узором из углеродного волокна, который также отсылает к эстетике пришельцев. Длина автомобиля составляет 5103 мм, ширина — 2019 мм, а высота — 1630 мм, что делает его заметным на дороге.

Что касается технических характеристик, то точная цена и мощность этой ограниченной модели пока не объявлены. Однако известно, что текущий ценовой диапазон стандартного Lotus Eletre колеблется от 728 000 до 1,2388 миллиона юаней (что эквивалентно 8 775 500 – 14 933 000 руб.). Все модели Eletre имеют двухмоторный полный привод, а максимальная мощность достигает 612 и 918 лошадиных сил в зависимости от версии. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 4,5 секунды для одной из моделей и 2,95 секунды для самой мощной.

Инновационная электрическая платформа Lotus позволяет автомобилю поддерживать быструю зарядку напряжением 800 В. Это означает, что Eletre можно полностью зарядить всего за 18 минут, что особенно важно для современных электромобилей. Система привода с двумя двигателями и аккумулятором емкостью 112 кВт обеспечивает отличную производительность. Быстрая зарядка постоянным током на 350 кВт всего за 20 минут позволит проехать до 400 км по WLTP, а за 5 минут можно зарядить батарею так, чтобы проехать 120 км по стандарту WLTP.


#автомобиль #чужой #lotus #eletre
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