Ford представил четырехдверный седан Mustang на встрече с дилерами в Лас-Вегасе. Генеральный директор компании подчеркнул, что новая модель сохранит дух оригинала.

На недавней встрече с дилерами в Лас-Вегасе Ford произвел фурор, представив долгожданный четырехдверный седан Mustang. Это событие стало знаковым не только для поклонников марки, но и для всего автомобильного мира, так как Ford намекнул на новую эру для одного из самых культовых автомобилей в истории. Генеральный директор компании Джим Фарли ранее заявлял о важности сохранения «души Мустанга» в любых новых моделях, и это заявление обретает новое значение с появлением седана.

В ходе встречи, прошедшей 15 числа, Ford показал дилерам различные варианты нового четырехдверного Mustang, включая физические модели и рендеры. Участники мероприятия были проинструктированы сдать свои мобильные устройства, что сделало невозможным распространение фотографий и видео с презентации. Однако, по словам присутствующих, новая модель будет называться Mach-4, что подчеркивает стремление компании сохранить связь с традициями и наследием Mustang.

Кроме того, Ford продемонстрировал внедорожную линейку Mustang, которая будет оснащена специальными шинами для повышения проходимости. Важно отметить, что Ford также представил свою новую платформу для производства доступных электромобилей, включая рендеры различных кузовов, таких как седаны, кроссоверы и пикапы. Он также подчеркнул, что логотип Mustang не появится на компактных моделях, что свидетельствует о желании Ford сохранить уникальность и идентичность своего флагмана.

Фарли также отметил, что компания рассматривает возможность создания дополнительных версий Mustang, включая четырехдверные автомобили.