Недавно во Владивостоке появились корейские броневики, привезенные для обеспечения общественного порядка. Эти машины, разработанные южнокорейской компанией Jino Motors, предназначены для разгона демонстраций и подавления массовых беспорядков. Интересно, что броневики попали в Россию транзитом для узбекского заказчика.
На разгрузке в дальневосточном порту были замечены как минимум восемь броневиков с водометными пушками, способными эффективно справляться с беспорядками. Эти машины представляют собой двухосные грузовики, которые могут работать на расстоянии до 70 метров. В дополнение к водометам, броневики могут использовать специальные жидкости, такие как слезоточивый газ или краска, что расширяет их возможности в управлении толпой.
Броневики имеют множество защитных функций. Кабина защищена от мелкокалиберного огнестрельного оружия, что обеспечивает безопасность водителя и экипажа. Также предусмотрена система автоматического пожаротушения. Металлическая сетка на окнах и фарах добавляет дополнительную защиту, что позволяет экипажу работать в более безопасных условиях.
Основой для этих броневиков послужило заднеприводное шасси Hyundai HD120 образца 2012 года. Цистерна, установленная в кузове, может вместить до 15 тысяч литров воды. Броневики также оборудованы камерами кругового обзора, которые сохраняют записи в облачное хранилище, что может быть полезно для анализа действий во время операций.
Интересно отметить, что подобная техника используется во многих странах мира для обеспечения общественного порядка. В России на данный момент преобладают броневики «Шторм», созданные на базе шасси КамАЗ-53605, однако в крупных городах также можно встретить импортные аналоги на базе Mercedes-Benz Axor.