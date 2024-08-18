Во Владивосток прибыли корейские броневики Jino Motors, предназначенные для подавления беспорядков. Эти машины, оснащенные водометами и защитой от огнестрельного оружия, стали частью транзитной доставки для узбекских властей.

Недавно во Владивостоке появились корейские броневики, привезенные для обеспечения общественного порядка. Эти машины, разработанные южнокорейской компанией Jino Motors, предназначены для разгона демонстраций и подавления массовых беспорядков. Интересно, что броневики попали в Россию транзитом для узбекского заказчика.

На разгрузке в дальневосточном порту были замечены как минимум восемь броневиков с водометными пушками, способными эффективно справляться с беспорядками. Эти машины представляют собой двухосные грузовики, которые могут работать на расстоянии до 70 метров. В дополнение к водометам, броневики могут использовать специальные жидкости, такие как слезоточивый газ или краска, что расширяет их возможности в управлении толпой.

Броневики имеют множество защитных функций. Кабина защищена от мелкокалиберного огнестрельного оружия, что обеспечивает безопасность водителя и экипажа. Также предусмотрена система автоматического пожаротушения. Металлическая сетка на окнах и фарах добавляет дополнительную защиту, что позволяет экипажу работать в более безопасных условиях.

Основой для этих броневиков послужило заднеприводное шасси Hyundai HD120 образца 2012 года. Цистерна, установленная в кузове, может вместить до 15 тысяч литров воды. Броневики также оборудованы камерами кругового обзора, которые сохраняют записи в облачное хранилище, что может быть полезно для анализа действий во время операций.

Интересно отметить, что подобная техника используется во многих странах мира для обеспечения общественного порядка. В России на данный момент преобладают броневики «Шторм», созданные на базе шасси КамАЗ-53605, однако в крупных городах также можно встретить импортные аналоги на базе Mercedes-Benz Axor.