Huawei анонсировала свой самый большой телевизор — Smart TV V5 98 дюймов с дисплеем Super MiniLED и разрешением 4K, частотой обновления 120 Гц и цветовым охватом DCI-P3 95%.

Компания Huawei сделала шаг на рынке телевизоров, представив свою новую модель Smart TV V5 с диагональю экрана в 98 дюймов. Эта модель не только является самой большой в линейке компании, но и предлагает ряд передовых технологий, которые делают просмотр контента более удобным.

Huawei Smart TV V5 98 дюймов оснащен дисплеем Super MiniLED Ultra HD, который поддерживает разрешение 4K. Эта технология обеспечивает превосходное качество изображения благодаря режиму прямой подсветки, который значительно улучшает контрастность. Частота обновления в 120 Гц, а также цветовой охват DCI-P3 95% гарантируют, что изображения будут яркими и насыщенными. Телевизор также демонстрирует типичную яркость в 750 нит и пиковой яркости до 2000 нит, что позволяет наслаждаться четкими и детализированными визуальными эффектами даже в условиях яркого освещения.

За матрицей устройства находится чип Honghu Swan 900, который работает в паре с операционной системой HarmonyOS 4. Это сочетание обеспечивает высокую производительность и плавность работы интерфейса. Телевизор оснащен 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, что позволяет пользователям хранить множество приложений и контента.

Аудиосистема телевизора включает двухдрайверную акустику с дополнительными компонентами, что позволяет добиться высокого качества звука. Для удобства пользователей Huawei разработала новый беспроводной пульт дистанционного управления, который обеспечивает более интуитивное управление и навигацию по меню.

Кроме того, телевизор V5 98 дюймов предлагает ряд функций на базе искусственного интеллекта. Эти функции включают управление длительностью просмотра контента, напоминания о правильной позе и расстоянии до экрана, а также защиту глаз. Это делает просмотр более комфортным и безопасным для пользователей.

Что касается подключения, телевизор предлагает широкий выбор опций: HDMI 2.0, HDMI 2.1, порты USB, Ethernet и даже камеру с возможностями голосового ввода и видеозвонков. Размеры устройства составляют 2176,2 x 1256 x 65 мм, а вес — 63 кг без подставки, что подтверждает статус премиум-устройства.

На данный момент Smart TV V5 98 дюймов доступен на платформе VMall по цене 36 999 юаней (446 000 руб.).