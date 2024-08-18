Исследования, проведенные в Калифорнийском университете, показали, что интерфейс «мозг-компьютер» может восстановить речевые способности у пациентов с БАС. Один из участников эксперимента за короткое время научился общаться с использованием обширного словарного запаса.

Современные технологии стремительно развиваются, и одно из последних достижений в области медицины связано с интерфейсами «мозг-компьютер». Эти устройства открывают новые возможности для людей, страдающих от тяжелых заболеваний, таких как боковой амиотрофический склероз (БАС). Недавнее исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, продемонстрировало впечатляющие результаты в восстановлении речевых функций у пациентов с этим заболеванием.

Одним из главных участников исследования стал 45-летний мужчина, страдающий от БАС, который потерял возможность нормально говорить. Его единственным собеседником стал партнер по уходу, с которым он общался со скоростью всего 7 слов в минуту. Для восстановления его речевых способностей исследователи имплантировали четыре микроэлектродных массива от компании Blackrock Neurotech. Эти массивы содержат 256 электродов, которые регистрируют нейронную активность в областях мозга, отвечающих за язык и речь. Это количество электродов значительно превышает показатели предыдущих исследований.

Система, разработанная учеными, использует программное обеспечение для декодирования нейронных сигналов, что позволяет быстро запоминать редкие слова и адаптироваться к изменениям в режиме реального времени. Удивительно, но всего за два дня пациент смог начать общаться, используя словарный запас, насчитывающий 125 000 слов. Сначала декодированные слова отображались на экране, а затем озвучивались с помощью программы, воспроизводящей голос пациента до начала болезни. «Я очень рад, что снова могу общаться с друзьями и семьей», — поделился пациент. Он отметил, что его дочери, которой было два месяца, когда у него появились симптомы, сейчас уже пять лет и сначала она немного стеснялась, но теперь очень гордится и говорит, что ее отец — робот».

После 16 часов использования системы скорость речи пациента возросла до 32 слов в минуту, а количество ошибок составило всего 2,5%. Для сравнения, стандартная ошибка голосового ввода на смартфонах составляет около 5%, а при чтении вслух обычными людьми — 1–2%. Это подчеркивает высокую эффективность новой технологии и ее потенциал в реабилитации пациентов.

В другом исследовании участвовала женщина, которая страдала от БАС в возрасте 58 лет. Ей был имплантирован ранний интерфейс «мозг-компьютер» от Medtronic, который позволял ей общаться с помощью щелчков мышью. Однако спустя шесть лет устройство перестало функционировать из-за прогрессирующего сокращения мозга. Это подчеркивает необходимость дальнейших исследований, направленных на изучение взаимодействия с другими участками мозга, которые менее подвержены дегенерации и могут быть более устойчивыми к заболеваниям.