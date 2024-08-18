Intel и Karma Automotive объединяют усилия для создания инновационной программно-определяемой архитектуры автомобилей. Первая модель с новой платформой появится в 2026 году и станет примером будущего автомобильной индустрии.

Сотрудничество между Intel и Karma Automotive нацелено на разработку новой вычислительной платформы для автомобилей, что обещает изменить подход к автомобильным технологиям. Ожидается, что первая модель, использующая эту архитектуру, появится в 2026 году и станет высококлассным электрическим купе. Однако амбиции партнеров выходят за рамки одной модели: они планируют создать открытые стандарты и сотрудничать с другими автопроизводителями.

История автомобильной электроники началась в 1970-х годах с появления первых блоков управления двигателем. Со временем количество таких устройств увеличилось, и современные автомобили могут содержать более двухсот отдельных блоков, каждый из которых управляет определенной функцией — от динамики до комфорта. Это привело к усложнению систем и увеличению веса автомобиля, что стало серьезной проблемой для традиционных производителей.

Intel и Karma намерены изменить этот подход, внедрив программно-управляемую архитектуру, которая объединяет множество функций в несколько доменов, управляемых мощными автомобилями-компьютерами. Эти компьютеры будут связаны через Ethernet, что позволит создавать более эффективные и легкие системы. Этот новый подход уже используется в некоторых современных моделях, таких как McLaren Artura и Audi Q6 e-tron, что подтверждает его эффективность.

Преимущества программно-управляемых автомобилей включают не только снижение веса и повышение вычислительной мощности, но и возможность беспроводных обновлений — функция, ставшая стандартом после успеха Tesla. Новая архитектура, разрабатываемая Intel и Karma, также обещает улучшенные системы безопасности, которые будут активны даже при выключенном автомобиле, что является значительным шагом вперед в области автомобильной безопасности.

Ключевым моментом в этом сотрудничестве является использование технологий Intel для управления питанием, что позволит максимально эффективно использовать компоненты, такие как инверторы и зарядные устройства. Это, в свою очередь, повысит общую производительность и эффективность электрических автомобилей.

Первым автомобилем, который будет использовать новую архитектуру, станет Kayeva — двухдверное купе стоимостью около 300 000 долларов с мощностью 1 000 л.с. (745 кВт). Ожидается, что его выход состоится через два года. Однако Intel и Karma не собираются ограничиваться только одним продуктом; они хотят предоставить свою архитектуру и другим производителям, помогая им перейти на новый уровень технологий.

Ключевые фигуры обеих компаний подчеркивают важность этого сотрудничества для всей автомобильной отрасли. Президент Karma, Маркес Маккаммон, отметил, что это не только шаг вперед для компании, но и создание дорожной карты для всех, кто готов принять новые технологии. Вице-президент Intel, Джек Уист, добавил, что данный подход позволит переосмыслить программно-управляемые транспортные средства, сочетая инновации с роскошью и производительностью.