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MPG 321CURX QD-OLED: первый 32-дюймовый изогнутый игровой монитор QD-OLED с разрешением 4K 240 Гц
Компания MSI анонсировала свой первый изогнутый 32-дюймовый игровой монитор MPG 321CURX QD-OLED с разрешением 4K и частотой обновления 240 Гц. Этот монитор обещает не только отличное качество изображения, но и защиту от выгорания экрана.

MSI, известный производитель компьютерной техники, представил свой новый игровой монитор MPG 321CURX QD-OLED, который стал первым изогнутым 32-дюймовым устройством с разрешением 4K и частотой обновления 240 Гц. Этот монитор предназначен для геймеров, которые ищут высококачественное изображение и плавный игровой процесс. С его уникальной кривизной 1700R и множеством передовых функций, MPG 321CURX обещает изменить представление о том, каким должен быть современный игровой монитор.

Новый монитор оснащен панелью QD-OLED с разрешением 3840 x 2160 пикселей, что обеспечивает невероятно четкое и яркое изображение. Частота обновления в 240 Гц и время отклика всего 0,03 мс делают его идеальным выбором для динамичных игр, где каждая миллисекунда имеет значение. Кроме того, монитор поддерживает USB Type-C с мощностью 98 Вт, что позволяет зарядить подключенные устройства, избавляя пользователей от необходимости искать дополнительные источники питания.

MPG 321CURX QD-OLED предлагает ряд расширенных функций, включая поддержку KVM, что позволяет управлять несколькими устройствами с одного монитора. Подключение HDMI 2.1 позволяет использовать разрешение 4K при 120 Гц, что делает его совместимым с последними игровыми консолями и графическими картами. Также стоит отметить наличие технологии MSI Gaming Intelligence, которая оптимизирует настройки монитора для обеспечения максимального комфорта и производительности во время игры.

Одной из ключевых особенностей нового монитора является его защита от выгорания экрана. MSI внедрила несколько технологий, таких как Pixel Shift и Panel Protect, которые помогают предотвратить повреждения экрана. В дополнение к этому, система MSI OLED Care 2.0 включает функции Multi Logo Detection и Taskbar Detection, что обеспечивает дополнительную защиту от статических изображений, которые могут привести к выгоранию.

Монитор использует панели QD-OLED от Samsung, которые сочетают в себе графеновую пленку и уникальный радиатор от MSI. Это обеспечивает эффективное рассеивание тепла и позволяет избежать необходимости в вентиляторах, что делает устройство практически бесшумным. В результате, пользователи получают не только высококачественное изображение, но и комфортное использование без отвлекающих шумов.

В целом, новый игровой монитор MSI MPG 321CURX QD-OLED сочетает в себе передовые технологии и функциональность, что делает его привлекательным выбором для геймеров, стремящихся к максимальному качеству изображения и удобству.

#msi #монитор #4k #qd-oled #игровой
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MSI представила игровой монитор QD-OLED MPG 321CURX с частотой обновления 240 Гц
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