Недавнее обновление Windows 11 привело к серьезным проблемам с производительностью на некоторых ПК, а также к сбоям в игре Valorant. Игроки сообщают о невозможности войти в игру из-за конфликта с античит-системой Vanguard.

Недавнее обновление Windows 11, KB5041585, вызвало волну недовольства среди пользователей, столкнувшихся с серьезными проблемами производительности. Многие сообщают о том, что их компьютеры стали работать значительно медленнее, а игроки Valorant не могут войти в игру из-за конфликта с античит-системой Vanguard.

Проблемы с обновлением Windows 11 не являются новостью для пользователей, но текущая ситуация выглядит особенно тревожно. Технические ресурсы, такие как Windows Latest, сообщают о множестве жалоб на неудачные попытки установки накопительного обновления KB5041585. Пользователи на форумах делятся своими переживаниями, описывая, как обновление приводит к сбоям и замедлению работы их ПК. Один из пользователей отметил, что обновление каждый раз завершалось неудачей, несмотря на все предпринятые меры, включая очистку кэша и перезапуск службы обновлений.

Среди пользователей Reddit появились сообщения о том, что обновление буквально "сломало" их устройства. Один из них с иронией отметил, что его рабочий ноутбук теперь работает медленнее, чем старый GameBoy. Пользователи сообщают о постоянной загрузке процессора на уровне 100%, что приводит к значительным задержкам в работе. Другой пользователь добавил, что даже простые операции, такие как открытие приложения "Ножницы", теперь вызывают тормоза.

Кроме того, обновление KB5041585 негативно сказалось на работе античит-системы Vanguard, используемой в игре Valorant. Игроки, пытающиеся войти в игру, сталкиваются с ошибкой, сообщающей, что драйвер не может быть загружен на их устройствах. Эта проблема, как объясняет сопроводительный текст, вызвана конфликтом совместимости с аппаратной защитой стека Windows 11. Хотя пользователям предлагается отключить эту функцию для решения проблемы, это ставит их в сложное положение, так как отключение защиты снижает уровень безопасности их ПК.

Многие пользователи находятся в затруднительном положении: с одной стороны, они хотят получить последние обновления безопасности, с другой — проблемы с производительностью делают использование компьютера крайне неудобным. Ожидание исправления от Microsoft становится единственным разумным вариантом, однако это также вызывает опасения по поводу того, насколько долго придется ждать решения проблемы.