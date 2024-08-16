ФБР анонсировало закупку дронов, оснащенных оглушающими устройствами, для нелетального воздействия на преступников. Эти беспилотники будут использоваться в ситуациях, требующих дезориентации преступников.

Федеральное бюро расследований США (ФБР) объявило о планах закупить беспилотники с новыми нелетальными устройствами, которые могут производить оглушительные звуки. Как сообщает издание The War Zone, данная инициатива направлена на улучшение тактики в сложных операциях, таких как освобождение заложников и нейтрализация террористов, находящихся в забаррикадированных помещениях.

ФБР намерено оснастить свои дроны Sky Hero Loki Mk2 уникальными звуковыми устройствами, разработанными британской компанией Typhon Group Limited. Эти устройства, по сути, являются оглушающими патронами, которые могут создавать громкие звуковые эффекты, способные дезориентировать и сбивать с толку преступников. Подобная технология открывает новые возможности для правоохранительных органов, позволяя им более эффективно справляться с критическими ситуациями.

В уведомлении, на которое ссылается The War Zone, опубликованном 7 августа, ФБР сообщило о своем намерении заключить контракт с Typhon Group на поставку этих специализированных аксессуаров. Примечательно, что Typhon Group является единственным производителем, предлагающим такие устройства для дронов Loki, что делает их сотрудничество особенно важным. В уведомлении также упоминается, что разработка тактики и обучение сотрудников ФБР будут адаптированы под новые возможности дронов.

Хотя в официальном заявлении не раскрываются детали о конкретных устройствах, известно, что Typhon Group предлагает различные виды отвлекающих устройств, которые могут быть использованы в сочетании с беспилотниками. Это расширяет арсенал ФБР в борьбе с угрозами и позволяет применять более гибкие подходы в сложных ситуациях.

Устройство DS-100SH, предназначенное для установки на дрон Loki Mk2, весит всего 163 грамма, но при активации может производить до пяти громких хлопков, каждый из которых достигает уровня в 170 децибел на расстоянии одного метра. Для сравнения, звук обычного разговора составляет около 50 децибел, а шум реактивного двигателя может превышать 130 децибел. Это делает новые устройства особенно мощными инструментами для дезориентации.

Существует несколько режимов работы DS-100SH. Оператор может дистанционно инициировать каждый взрыв, а также программировать их последовательность или задать режим, при котором все хлопки происходят одновременно. Последний вариант, названный "Шок и трепет", представляет собой мощное средство, способное вызвать сильное психологическое воздействие на цель.

ФБР имеет команды SWAT по всей стране и элитную группу по спасению заложников, что делает использование таких дронов особенно актуальным. Эти устройства могут стать важным дополнением к существующим тактическим инструментам, предоставляя возможность дезориентировать преступника без применения летального оружия.

Такой подход к использованию беспилотников по мнению The War Zone подчеркивает стремление ФБР к инновациям и адаптации к современным вызовам. Применение дронов с оглушающими устройствами может изменить ход операций, делая их более безопасными как для правоохранительных органов, так и для гражданских лиц.