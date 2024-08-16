Ученые из Калифорнийского университета создали уникальный интерфейс «мозг-компьютер», который возвращает способность говорить пациентам с боковым амиотрофическим склерозом. Этот прорыв позволяет преобразовывать мысли в слова с использованием технологии, имитирующей голос пациента.

Недавние достижения в области нейротехнологий открывают новые горизонты для пациентов с тяжелыми заболеваниями, такими как боковой амиотрофический склероз (БАС). Ученые из Калифорнийского университета разработали интерфейс «мозг-компьютер», который позволяет людям, страдающим от этой болезни, получить возможность снова говорить.

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Кейси Харрел, 45-летний мужчина, страдающий от БАС, стал первым человеком, который смог использовать новый интерфейс для восстановления своей речи. БАС — это прогрессирующее заболевание, которое приводит к утрате мышечного контроля, что сильно затрудняет возможность ясного общения. С помощью инновационного устройства Харрел теперь может передавать свои мысли, которые преобразуются в слова и произносятся компьютером в реальном времени.

Интерфейс, разработанный командой ученых, был имплантирован в ту часть мозга, которая отвечает за речевую активность. Он состоит из 256 электродов, которые фиксируют мозговые сигналы и анализируют их для дальнейшей интерпретации. Эта технология позволяет преобразовывать мозговую активность в фонемы — основные единицы речи, такие как слоги. Благодаря этому процессу Харрел может «говорить» с помощью компьютера, который синтезирует его мысли в слова.

Одной из уникальных особенностей этого интерфейса является его способность воспроизводить голос пациента так, как он звучал до начала болезни. Это делает общение более естественным и личным, что особенно важно для людей, которые потеряли возможность говорить. Исследователи стремились создать систему, которая минимизировала бы ошибки и обеспечивала бы ясность речи, что было одной из основных проблем предыдущих технологий в этой области.

По словам Дэвида Брэндмана, главного исследователя проекта, предыдущие системы часто сталкивались с трудностями в точности распознавания слов, что создавало барьеры для общения. Новая система была разработана с акцентом на понимание и точность, что позволяет пациентам быть услышанными и понятными в любой ситуации.

Технология «мозг-компьютер» представляет собой значительный шаг вперед в области нейрореабилитации и может изменить подход к лечению пациентов с БАС и другими нарушениями речи. Возможность общения — это не только вопрос удобства, но и важный аспект эмоционального благополучия. Возвращение голоса позволяет пациентам поддерживать связь с близкими и обществом, что имеет огромное значение в их жизни.