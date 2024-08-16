Исследователи выяснили, что астероид, вызвавший массовое вымирание динозавров, пришел из-за газового гиганта Юпитера. Новое исследование раскрывает его углеродный состав и уникальные особенности.

Научные исследования продолжают углублять наше понимание событий, которые привели к массовому вымиранию динозавров. Недавняя работа ученых из Кельнского университета проливает свет на происхождение астероида, столкновение которого с Землей 66 миллионов лет назад стало катастрофой для жизни на планете. Это открытие не только подтверждает предыдущие теории, но и добавляет новые детали о составе и происхождении этого опасного космического объекта.

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Астероид, диаметр которого составлял около шести миль, врезался в Землю, оставив после себя кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан в Мексике. Этот удар стал причиной одного из самых значительных событий в истории нашей планеты, приведя к массовому вымиранию, которое уничтожило значительную часть жизни, включая динозавров. Ученые сосредоточили свои усилия на выяснении, откуда пришел этот астероид, и теперь они уверены, что его родина — это дальние окраины Солнечной системы, за пределами орбиты Юпитера.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Science, команда ученых под руководством Марио Фишера-Гюдде проанализировала осадочные слои, образовавшиеся в результате удара. Они обнаружили наличие рутения — редкого элемента, который в земной коре встречается в небольших количествах. Это открытие стало ключом к пониманию состава астероида, который, как выяснили исследователи, относится к типу C — углеродистым астероидам, состав которых богат углеродом. Такие астероиды составляют около 75% всех известных науке астероидов, но их происхождение и путь к Земле до недавнего времени оставались загадкой.

Фишер-Гюдде отметил, что хотя ранее существовали предположения о том, что виновником катастрофы был именно астероид типа C, в прошлых исследованиях не использовался анализ рутения. Изучение этого элемента требует сложных технологий, и только несколько лабораторий в мире способны проводить такие исследования. Благодаря новым методам и прогрессу в технологиях, команда смогла получить данные, которые подтвердили их гипотезу.

Астероид, вероятно, образовался на окраине главного пояса астероидов — области, заполненной миллионами скалистых объектов между Марсом и Юпитером. В процессе формирования Солнечной системы многие астероиды типа C оказались в этой области. Исследователи предполагают, что астероид Чиксулуб был направлен к Земле в результате столкновения с другим астероидом или под воздействием солнечного света, что могло вызвать эффект Ярковского — процесс, при котором нагревание одной стороны астероида приводит к его движению.

Хотя столкновения с крупными астероидами происходят крайне редко, такие события, как удар, приведший к вымиранию динозавров, случаются примерно раз в 100 миллионов лет. Астрономы уже выявили более 90% известных астероидов, которые могут представлять угрозу для Земли. На данный момент вероятность столкновения с такими крупными объектами в ближайшее столетие невелика. Однако более мелкие объекты, размером около 140 метров, могут сталкиваться с Землей каждые 10 000 - 20 000 лет, что также может привести к разрушительным последствиям для отдельных регионов.