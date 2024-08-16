Разработанный с использованием отечественных комплектующих, тактический транспортер «Пластун-ТТ» он обещает стать важным элементом в оснащении российской армии.

На выставке «Армия-2024» российская компания «Русские Вездеходы Пластун» продемонстрировала новый тактический транспортер «Пластун-ТТ», который призван улучшить возможности эвакуации раненых на поле боя. Этот высокопроходимый вездеход обещает стать важным дополнением для российских вооружённых сил и уже вызывает интерес у представителей Минобороны.

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«Пластун-ТТ» выполнен на базе полноприводного шасси 4х4, что обеспечивает ему отличные характеристики проходимости. Одним из ключевых преимуществ этой машины является ее высокый клиренс — 280 мм, а также использование тракторных шин 12.4L-16 8PR, что позволяет транспортёру преодолевать сложные участки местности. В зависимости от модификации, в него могут поместиться от двух до десяти человек, что делает его универсальным в различных ситуациях.

Конструкция «Пластуна-ТТ» основана на переломной раме из нержавеющей стали, что обеспечивает ему устойчивость и маневренность. Эта система позволяет автомобилю разворачиваться с минимальным радиусом, что особенно важно в условиях боевых действий. Максимальная скорость транспортёра достигает 100 км/ч, а запас хода составляет 400 км, что делает его подходящим для быстрого реагирования на вызовы на поле боя.

Одной из основных задач «Пластуна-ТТ» является эвакуация раненых. Внутри машины предусмотрено место для двух лежачих пострадавших, а также одного медика, что позволяет эффективно оказывать первую помощь на месте. Это делает транспортёр важным элементом в системе медицинской помощи в условиях конфликта.

Разработчики сообщают, что в настоящее время они могут производить около 20 таких машин в месяц, и планируют увеличить объём до 40-50 единиц к весне 2025 года. По предварительным данным, российская армия может получить до 40 транспортёров «Пластун» до конца 2024 года, что подчеркивает значимость данной разработки для военных нужд.

Компания «Русские Вездеходы Пластун» акцентирует внимание на том, что все компоненты «Пластуна-ТТ» производятся в России. Это позволяет избежать зависимости от зарубежных поставок и обеспечивает простоту в обслуживании. Например, двигатель и коробка передач поставляются от автомобилей «Нива», а другие узлы унифицированы с моделями «Газель» и УАЗ. Это упрощает процесс ремонта и замены деталей, так как необходимые запчасти можно легко найти в любом российском городе.

На данный момент «Пластун-ТТ» проходит испытания, включая тестирование с участием военных. По словам представителей компании, отзывы о транспортере положительные, и нет замечаний по его работе. Это подтверждает, что «Пластун-ТТ» действительно может стать важным инструментом для российской армии в условиях современных конфликтов.