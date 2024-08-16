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"Джеймс Уэбб" обнаружил следы воды на астероиде Психея - это может изменить понимание его природы
Загадка астероида Психея: как новые данные меняют представления о его происхождении. Миссия NASA Psyche, запланированная на 2029 год, обещает пролить свет на эти загадочные находки.

Астероид Психея, который находится в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, стал объектом пристального внимания астрономов благодаря новым данным, полученным с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба. Открытие гидратированных минералов на его поверхности ставит под сомнение ранее существовавшие представления о том, что этот астероид является остатком планетарного ядра. Миссия NASA, которая должна достичь Психеи в 2029 году, может предоставить окончательные ответы на эти вопросы.

Психея, имеющая диаметр около 280 километров, представляет собой металлический астероид, который движется по орбите на значительном расстоянии от Солнца. Она была выбрана для исследования, поскольку ее состав предполагает, что это может быть остаток ядра протопланеты, разрушенной в результате древних столкновений. Изучение таких объектов может помочь ученым понять, как формировались планеты, включая Землю.

Однако недавние результаты наблюдений с помощью JWST добавляют новый уровень сложности к этой истории. На поверхности Психеи были обнаружены гидроксил и, возможно, воды. Это открытие вызывает вопросы о том, как именно эти вещества могли оказаться на астероиде. Одна из гипотез заключается в том, что минералы могли быть принесены с других тел, таких как углеродистые хондритовые астероиды, которые известны своим высоким содержанием воды.

С другой стороны, если гидратация действительно происходит изнутри Психеи, это ставит под сомнение ее статус как остатка ядра. Анисия Арредондо из Юго-Западного исследовательского института указывает на то, что эндогенная гидратация может означать, что Психея образовалась в другом месте Солнечной системы и мигрировала в свою текущую орбиту. Это открывает новую главу в понимании формирования астероидов и их роли в эволюции планет.

Интересно, что в процессе формирования Солнечной системы существовала так называемая «снеговая линия», где температуры были достаточно низкими для замерзания летучих веществ, таких как вода и углекислый газ. Если Психея действительно мигрировала из более холодного региона, это может объяснить наличие гидратированных минералов на её поверхности. Однако наблюдения показывают, что распределение этих минералов неравномерно, что может указывать на то, что их происхождение связано с ударами, а не с внутренними процессами.

Спектрометр ближнего инфракрасного диапазона (NIRSpec) телескопа JWST подтвердил, что гидратированные минералы распределены по поверхности астероида неравномерно. Это означает, что если бы гидратация происходила изнутри, ожидалось бы более равномерное распределение. Таким образом, вероятность того, что эти минералы были занесены извне, становится более вероятной.

Все это создает интригующую картину для будущих исследований. Миссия NASA Psyche, запланированная на 2029 год, предоставит уникальную возможность для более глубокого изучения этого загадочного объекта. Исследования, проводимые с помощью космического аппарата, могут кардинально изменить наше понимание формирования планет и природы астероидов, особенно тех, которые относятся к классу М, содержащим высокие концентрации металлов.

Стефани Джармак из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики подчеркивает, что понимание эволюции Солнечной системы тесно связано с интерпретацией состава астероидов. Открытия, сделанные с помощью JWST, подчеркивают важность дальнейших исследований, которые могут дать ответы на многие вопросы о происхождении и эволюции небесных тел.

#nasa #астрономия #телескоп джеймса уэбба #астероид психея #гидратированные минералы
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