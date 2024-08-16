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Автодилеры предупреждают о росте цен на китайские автомобили на 10%
Сентябрь принесет неприятные новости для автолюбителей: цены на китайские автомобили в России вырастут на 10% из-за сложностей с банковскими расчетами. Дилеры предупреждают, что проблемы с переводами могут привести к дальнейшему повышению цен в будущем.

С приближением осени российские автодилеры готовятся к повышению цен на китайские автомобили на 10%. Это решение стало следствием растущих проблем с банковскими расчетами между Россией и Китаем, которые серьезно затрудняют работу в автомобильной отрасли. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) сообщила о том, что задержки платежей и их возвраты значительно увеличивают себестоимость доставки, что в свою очередь, вынуждает продавцов поднимать цены.

Ситуация с платежами между Россией и Китаем ухудшилась в последние месяцы, что негативно сказалось на автобизнесе. По словам представителей РОАД, крупные китайские банки начали замедлять обработку переводов, и теперь деньги могут «зависать» на срок до двух месяцев. Это создает серьезные проблемы для автодилеров, которые не могут своевременно оплачивать заказы на автомобили и запчасти.

Президент РОАД Алексей Подщеколдин отметил, что в результате таких задержек бизнес теряет около 2% в месяц, не получая никакой отдачи. За два месяца задержки оборотных средств дилеры уже потеряли примерно 8% своих вложений, что неминуемо отразится на ценах автомобилей. С учетом предстоящего повышения утилизационного сбора в IV квартале, рынок может столкнуться с дополнительным ростом цен.

Кроме того, в июне 2024 года Центробанк России увеличил ключевую процентную ставку до 18%, что также негативно сказалось на стоимости кредитов. В результате автокредиты стали доступны под 30-40% годовых, что, по мнению экспертов, может привести к снижению продаж автомобилей, так как около 60% машин в первой половине 2024 года были приобретены с использованием заемных средств.

Проблемы с расчетами между странами также заставляют российские компании искать альтернативные пути для ведения бизнеса. Многие предприятия открыли офисы в дружественных странах, чтобы обойти сложности с платежами. Однако этот путь также имеет свои недостатки, так как при оплате через третьи страны необходимо выплачивать комиссию, которая может составлять до 12%.

По мнению экспертов, давление на иностранные банки, готовые работать с российскими компаниями, продолжает расти. Риски быть отрезанными от международных финансовых систем остаются высокими, что только усугубляет ситуацию. В результате трудности с оплатами уже привели к росту цен на новые автомобили на 5%, особенно на модели из параллельного импорта, такие как премиальные бренды Hongqi и BYD.

Ситуация на рынке также может измениться в сторону китайских брендов, которые инвестируют в локализацию производства и собирают автомобили в России. Это может привести к снижению цен на такие автомобили, поскольку они не будут зависеть от сложностей с международными расчетами.

Дилеры, работающие с параллельным импортом, сталкиваются с множеством трудностей, связанных с переводами средств. Ранее проблемы возникали при переводах в Европу, но теперь китайские банки также начали тщательно проверять условия сделок и происхождение платежей, что усложняет процесс. Крупные дистрибьюторы, которые уже столкнулись с трудностями, накопили достаточное количество автомобилей на складах, чтобы смягчить влияние этих препятствий.

На фоне всех этих изменений, участники рынка ожидают, что к концу 2024 года китайские автомобили могут подорожать на 200-300 тысяч рублей. Средняя стоимость нового автомобиля на российском рынке составляет около 3,57 миллиона рублей, и рост цен, скорее всего, не остановит россиян от покупки автомобилей, хотя это и создаст дополнительные финансовые нагрузки.

Эксперты предсказывают, что в условиях растущих цен и увеличения утилизационного сбора спрос на автомобили может измениться в сторону более доступных китайских брендов, которые активно развивают производство в России. Это может стать важным фактором для будущего российского автопрома и повлиять на выбор потребителей.

#россия #китай #автомобили #цены #автодилеры
Источник: iz.ru
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