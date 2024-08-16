Это исследование, основанное на анализе 8 миллионов галактик, открывает новые горизонты в понимании их структуры и эволюции.

Недавнее исследование астрономов из Йельского университета привлекло внимание научного сообщества благодаря своим уникальным выводам о размерах галактик в зависимости от плотности окружающей среды. Используя мощные вычислительные ресурсы и инновационные методы анализа, исследователи смогли определить, что галактики, находящиеся в более плотных областях Вселенной, на 25% больше своих собратьев из менее плотных регионов. Это открытие стало возможным благодаря созданию обширного каталога, включающего 8 миллионов галактик, что значительно увеличивает объем данных для анализа.

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Исследование, проведенное с использованием суперкомпьютера Йельского университета, стало результатом многолетней работы по созданию Galaxy Morphology Posterior Estimation Network (GaMPEN) — инструмента машинного обучения, который позволяет быстро обрабатывать и анализировать большие объемы астрономических данных. Этот инструмент способен оценивать структурные параметры галактик с высокой точностью, что делает его важным инструментом для астрономов. GaMPEN может определить структуру одной галактики менее чем за миллисекунду, что значительно ускоряет процесс анализа.

В рамках своего исследования команда астрономов использовала данные из стратегической программы Hyper Suprime-Cam Subaru, которая охватывает 1400 квадратных градусов неба. Это позволило исследователям создать обширный каталог форм и размеров галактик, что стало основой для дальнейшего анализа. В результате работы с этим каталогом ученые выявили, что размеры галактик в плотных областях значительно превышают размеры галактик в менее плотных средах.

Аритра Гош, ведущий автор исследования, отметила, что их выборка была в 100-10 000 раз больше, чем в предыдущих исследованиях, что позволило включить множество более слабых галактик, которые ранее не учитывались. Это открытие может стать важным инструментом для анализа больших наборов данных из будущих астрономических обзоров, так как оно предоставляет более глубокое понимание связи между структурой галактик и их окружением.

Ученые также подчеркнули, что структура галактик является индикатором распределения барионной материи, в то время как плотность окружающей среды зависит от распределения темной материи. Это дает возможность лучше понять, как галактики развиваются с течением времени и как их свойства зависят от различных факторов, таких как масса и размер.