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Google под угрозой разделения - что ждет гиганта после решения суда
Министерство юстиции США рассматривает возможность разделения Google на несколько компаний после недавнего судебного решения. Это историческое событие может изменить ландшафт онлайн-поиска и рекламы.

Министерство юстиции США находится на этапе обсуждения возможного разделения компании Google, что может стать поворотным моментом в истории американского бизнеса. Согласно источникам, с которыми общалась Bloomberg, рассматривается вариант отделения таких популярных сервисов, как Android и Chrome, от основной структуры Google.

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Решение судьи Мехты, вынесенное 5 августа, стало знаковым событием, так как это первый случай за последние 40 лет, когда американская компания была признана виновной в нарушении антимонопольного законодательства. Судья указал на то, что Google использовала свои финансовые ресурсы для подавления конкуренции, выплачивая более 2,5 миллиардов долларов таким компаниям, как Apple и Samsung, за реализацию своего поискового сервиса. Это решение подчеркивает серьезность ситуации и необходимость принятия мер для восстановления здоровой конкурентной среды на рынке.

В ответ на решение суда Министерство юстиции активизировало свои действия, и теперь обсуждаются различные варианты, включая возможность полного разделения Google на несколько независимых компаний. Одним из самых обсуждаемых вариантов является отделение AdWords, что может значительно повлиять на рекламную индустрию. Однако не все предложенные меры являются такими радикальными; среди них также обсуждаются способы улучшения доступа конкурентов к данным, а также меры по предотвращению злоупотребления доминирующим положением.

Исторический контекст этого дела также важен. В последний раз подобные меры были предприняты в отношении AT&T в 1984 году, когда компания была вынуждена разделить свои услуги между несколькими структурами. В то время как власти пытались сделать что-то похожее с Microsoft два десятилетия назад, их усилия не увенчались успехом. Теперь же, в свете новых обстоятельств и с учетом решения суда, возникает вопрос, сможет ли правительство добиться разделения Google, учитывая, что это будет касаться его самых прибыльных направлений бизнеса.

Рынок уже отреагировал на новости о возможном разделении: акции Alphabet упали на 3,8% в Нью-Йорке, что является самым значительным падением с момента вынесения судебного решения. Это подчеркивает, насколько серьезно инвесторы воспринимают угрозу изменения структуры компании и возможные последствия для ее будущего.

#google #суд #монополия #министерство юстиции
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