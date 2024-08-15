Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Ученые раскрыли детали поглощения звезды черной дырой в системе AT2018fyk
Ученые с помощью обсерваторий НАСА и ЕКА раскрыли уникальные детали взаимодействия черной дыры и звезды в системе AT2018fyk. Эти наблюдения помогают понять, как сверхмассивные черные дыры поглощают материю, а также предсказывают будущие события в этой экзотической системе.

Недавние исследования, проведенные с использованием рентгеновской обсерватории «Чандра» и других телескопов, предоставили астрономам уникальную возможность заглянуть в механизмы, определяющие, как сверхмассивные черные дыры поглощают звезды. В центре внимания оказалась система AT2018fyk, где звезда находится на сильно эллиптической орбите вокруг черной дыры, что позволяет наблюдать за процессами ее разрушения и поглощения. Это открытие не только проливает свет на динамику взаимодействия звезд и черных дыр, но и ставит новые вопросы о природе этих космических объектов.

реклама

Система AT2018fyk, расположенная на расстоянии примерно 860 миллионов световых лет от Земли, привлекла внимание астрономов в 2018 году, когда оптические наблюдения показали, что она стала значительно ярче. Исследователи выяснили, что это связано с событием приливного разрушения (TDE), когда черная дыра разрывает звезду на части и поглощает ее материал. В ходе наблюдений стало ясно, что звезда движется по сильно вытянутой орбите, что создает условия для периодического сближения с черной дырой.

Каждые 3,5 года звезда достигает своей точки наибольшего приближения, где гравитационные силы черной дыры вытягивают часть ее вещества, образуя два приливных хвоста. Эти хвосты представляют собой «звездный мусор», который остается в окрестностях черной дыры, пока звезда продолжает свой путь по орбите. В момент наибольшего сближения материал звезды нагревается, что приводит к выбросу рентгеновского и ультрафиолетового излучения.

После первого приливного разрушения астрономы заметили, что рентгеновское излучение постепенно затухает, что указывало на то, что черная дыра поглотила большую часть материала. Однако через два года наблюдения показали, что яркость снова увеличилась. Это открытие стало неожиданным для исследователей, которые предположили, что звезда смогла выжить после первого столкновения и теперь снова приближается к черной дыре.

Команда ученых, возглавляемая Томасом Виверсом, опубликовала свои результаты в журнале Astrophysical Journal Letters, где описала, как они предсказали время следующего «питания» черной дыры. Наблюдения подтвердили их гипотезу, когда в августе 2023 года рентгеновское излучение вновь резко упало. Это событие стало явным признаком завершения второго этапа взаимодействия звезды с черной дырой.

Исследователи предполагают, что звезда, возможно, имела компаньона, который был выброшен в космос при первом близком сближении с черной дырой. Это открытие поднимает важные вопросы о динамике звездных систем и о том, как взаимодействия с черными дырами могут влиять на эволюцию звезд.

Команда планирует продолжать наблюдения за AT2018fyk, чтобы лучше понять, как будут развиваться события в этой системе. Предполагается, что следующее «питание» черной дыры может произойти между маем и августом 2025 года, и, хотя звезда постепенно теряет массу, астрономы надеются получить новые данные о механизмах, управляющих этими экзотическими взаимодействиями.

#наса #черная дыра #звезды #астрофизика #наблюдения #at2018fyk
+
Написать комментарий (0)
У НАСА нет денег на продолжение лунной миссии VIPER - агентство привлекает частные компании
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мобильные телефоны Xiaomi, Redmi и POCO, которые получат промежуточное обновление HyperOS
+
Самая мощная в мире двуглавая китайская ветряная турбина будет обеспечивать энергией 30 000 домов
7
Наплыв резюме, сгенерированных с помощью ИИ, привёл к проблемам на рынке труда США и Европы
1
Motorola выпустила доступные смарт-часы с AMOLED-дисплеем и функциями отслеживания здоровья
+
Российский БПЛА С-70 «Охотник» готов к серийному производству
2
В Амурской области на важнейшем путепроводе через Транссиб началась надвижка пролетного строения
+
Россия планирует наладить конвейерное производство спутников до 250 штук в год
3
Началась проверка рекорда по прохождению игры Diablo, который держался более 15 лет
1
Культовая игра Red Dead Redemption готовится к дебюту на ПК
3
Ютубер напечатал на 3D-принтере игровой ноутбук, в который добавил только компоненты от ПК
1
На выставке "Армия-2024" показали обновлённый с учётом опыта БМПТ "Терминатор"
+
Генерал Алаудинов: ВС РФ уничтожили большую часть техники ВСУ в Курской области
20
В низкой производительности Ryzen 7 9700X в играх и рабочих задачах может быть виновата Microsoft
8
Российские операторы связи столкнулись с ростом трафика из-за проблем с доступом к YouTube
3
Увеличение военного присутствия США на Ближнем Востоке: подводная лодка и авианосцы уже в пути
1
Corsair Gaming сообщает о снижении выручки на фоне ожиданий выхода Grand Theft Auto VI
+
Hardware Unboxed разочаровались в Ryzen 9 9950X - новинка оказалась не лучше Ryzen 9 7950X
11
Что такие «грязные» Bitcoin, и чего стоит опасаться при покупке криптовалюты
2
Украинский портал Deep State сообщает о тяжелой ситуации сразу на двух направлениях в ДНР
+
MINISFORUM выпустила новый мини-ПК с передовыми функциями и поддержкой eGPU
+

Популярные статьи

Почему не нужно начинать играть в Hamster Kombat, и когда пользователи получат виртуальные токены
5
Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер на самой популярной в мире видеокарте в 2024 году
5
Подборка игр, которые ошибочно причисляют к киберпанку
15
Если ли смысл сегодня брать GeForce GTX 1080 Ti, и что нужно знать при покупке видеокарты с рук
25
Как обновить Windows Vista до самой последней версии в 2024 году
16
О кактусе возле монитора и других народных приметах
8
Как была решена серьёзная проблема распространения софта для Linux в дистрибутиве Chimbalix
7
Что такое родительский контроль в интернете, и нужно ли ограничивать доступ детей к умным гаджетам
4
О будущем Xbox - американские поклонники Microsoft обсудили перспективы любимого бренда
1
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
20

Сейчас обсуждают

Алексей
19:08
Статьи для детей
10 распространенных ошибок при выборе игровой видеокарты в 2024 году
Легенда
19:06
найду тя и женюсь
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
FelsheR-BANz
19:02
Это везде в интернете написано. Да. Отсталая Россия может спутники штамповать, а у тебя даже кастрюля на голове импортного производства!) Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, выступая на...
Россия планирует наладить конвейерное производство спутников до 250 штук в год
NuclearMissionJam
19:01
Начал играть на linux еще когда Steam на него не перешел. Очень нравилось, что игры необычные и купить можно за пару центов. Потом Team Fortress 2 с Убунту заколабилась, пришлось пересесть с openSUSE ...
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
FelsheR-BANz
18:54
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
Ryan-Cooper Cooperyan
18:48
Ну я в Азии считай живу и почему то Xbox использую. Забавно да?
Путин обещает поддержать Северную Корею после разрушительных наводнений
Иван Бородин
18:44
Ага размечтались!!! Там тогда видиочип должен быть уровня 4090 что невозможно!!!
Инсайдеры раскрыли подробности PlayStation 5 Pro, способной обеспечить 60 fps@4К в любых играх
Script Script
18:44
"Но человек не далеко ушел от животного. За выполнение каких-то действий он должен получать награду. Тогда у человека будет желание повторять действие снова... и снова... и снова. На этом банальном пр...
Microsoft добавляет бесплатный Overwatch 2 в платную подписку Xbox Game Pass
Андрей Булаев
18:42
Конечно с таким TBW 🙈
Kingston выпустила очередной народный SSD — NV3, который заменит NV2 в среднебюджетных сборках ПК
FelsheR-BANz
18:42
95й под куевом наснимал? А ваши пленные сказали что у них приказ пленных не брать. Им самим бы схаваться, а тут еще рота пленных.
Российские военные вернули контроль над населённым пунктом Крупец в Курской области
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем