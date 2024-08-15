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Новая эра складных телефонов: Pixel 9 Pro Fold в сравнении с лидерами рынка
Google представила свой новый складной смартфон Pixel 9 Pro Fold, который вступает в борьбу с уже устоявшимися конкурентами. Мы сравним его с Galaxy Z Fold 6 и OnePlus Open, чтобы выяснить, кто из них действительно лучший.

Недавно Google представила свою новую флагманскую серию смартфонов Pixel 9, среди которых выделяется складной Pixel 9 Pro Fold. Это устройство стало значимым шагом для компании в сегменте складных телефонов, где конкуренция становится все более напряженной. В этом материале мы рассмотрим, как Pixel 9 Pro Fold соотносится с другими популярными моделями, такими как Samsung Galaxy Z Fold 6 и OnePlus Open.

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Сравнение начнем с экранов. Galaxy Z Fold 6 от Samsung на протяжении нескольких лет занимает лидирующие позиции на рынке складных телефонов и имеет 6,3-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Однако Pixel 9 Pro Fold предлагает более высокое разрешение FHD+, в то время как Galaxy Z Fold 6 предоставляет лишь HD+. Основной складной экран Pixel также превосходит Z Fold 6: его 8-дюймовый LTPO OLED дисплей поддерживает 2700 нит пиковой яркости и HDR10+, тогда как у Samsung 7,6-дюймовый LTPO AMOLED экран с 2600 нит.

Различия продолжаются и в области производительности. Pixel 9 Pro Fold работает на чипсете Google Tensor G4, в то время как Galaxy Z Fold 6 использует Snapdragon 8 Gen 3. Это может оказать влияние на скорость работы и эффективность устройства. В плане аккумуляторов, Pixel 9 Pro Fold имеет 4650 мАч, а Galaxy Z Fold 6 — 4400 мАч. Однако Samsung выигрывает в скорости зарядки: 25 Вт против 21 Вт у Pixel, что может быть важным фактором для пользователей, стремящихся к быстрой подзарядке.

Фотографические возможности также играют важную роль в сравнении. Pixel 9 Pro Fold оснащен тройной камерой: 48 МП (основная) + 10,8 МП (телефото) + 10,5 МП (сверхширокоугольная), в то время как Galaxy Z Fold 6 предлагает 50 МП (основная) + 10 МП (телефото) + 12 МП (сверхширокоугольная). Для селфи обе модели имеют 10-мегапиксельные камеры, однако Samsung также включает 4-мегапиксельную камеру под дисплеем, что обеспечивает более захватывающий опыт при использовании основного экрана.

Что касается цен, то на момент публикации данного материала, Galaxy Z Fold 6 12/256 ГБ стартует со 127 523 руб., а более дорогая версия на 12/1024 ГБ стоит 170 646 руб. В то время как Pixel 9 Pro Fold в РФ еще не продается, но ориентироваться можно по озвученной в зарубежных СМИ цене 172 999 рупий (около 185,5 тыс. руб.) за конфигурацию 12 ГБ + 256 ГБ.

Следующим в нашем сравнении является OnePlus Open, который также предлагает складной экран и имеет 6,31-дюймовый LTPO OLED на внешней стороне и 7,82-дюймовый LTPO AMOLED внутри. Оба экрана имеют частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость 2800 нит, что делает его сопоставимым с Pixel 9 Pro Fold. OnePlus Open работает на Snapdragon 8 Gen 2, что немного устарело по сравнению с другими моделями, но все же обеспечивает хорошую производительность.

Камеры OnePlus Open также впечатляют: тройная камера Hasselblad включает 48 МП (основная) + 48 МП (сверхширокоугольная) + 64 МП (перископический телеобъектив с 6-кратным оптическим зумом), что делает его одним из лучших в этом сегменте. В дополнение к этому, устройство оснащено аккумулятором емкостью 4800 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт, что делает его еще более привлекательным вариантом по сравнению с Pixel и Samsung. OnePlus Смартфон Open Global 16/512 ГБ можно приобрести по цене 171 тыс. руб.

Наконец, стоит упомянуть Vivo X Fold 3 Pro, который можно приобрести за 179 тыс. руб., но он предлагает 8,03-дюймовый E7 AMOLED дисплей с разрешением 2K+ и переменной частотой обновления. Этот смартфон выделяется среди конкурентов благодаря большому аккумулятору на 5700 мАч и поддержке быстрой зарядки 100 Вт, что делает его отличным выбором для пользователей, которым нужна высокая автономность.

В результате, выбор между Pixel 9 Pro Fold, Galaxy Z Fold 6 и OnePlus Open зависит от индивидуальных предпочтений пользователей. Каждый из этих смартфонов предлагает уникальные характеристики и преимущества, которые могут удовлетворить различные потребности. Pixel 9 Pro Fold выделяется высоким разрешением и производительностью, Galaxy Z Fold 6 привлекает мощной зарядкой и качеством камер, а OnePlus Open предлагает отличное соотношение цены и возможностей. В конечном счете, пользователям остается лишь решить, какие функции для них наиболее важны.

#смартфоны #google #galaxy z fold 6 #oneplus open #pixel 9 pro fold
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