На выставке "Армия-2024" были представлены модернизированные российские танки, оснащенные новыми защитными системами. Эти доработки стали результатом анализа боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции.

Современные боевые условия требуют от военной техники постоянного обновления и адаптации. На международном военно-техническом форуме "Армия-2024" российские специалисты представили новые решения для танков, которые учитывают актуальные угрозы. Основное внимание привлекли танки, прошедшие модернизацию на основе опыта, полученного в ходе специальной военной операции.

реклама

На выставке были продемонстрированы основные боевые танки, среди которых особое внимание привлек Т-72Б3М. Эта модель была доработана с учетом новых вызовов, включая атаки дронов-камикадзе, которые представляют собой одну из главных угроз для бронетехники сегодня. В задней части башни танка установлены резиновые экраны, которые в социальных сетях получили прозвище "лопухи". Специалисты отмечают, что такая защита может существенно повысить выживаемость танков в условиях современных боевых действий.

Схожая конструкция была применена и на танках Т-90М, хотя на омских Т-80БВМ она выглядит иначе. Тем не менее, по своей эффективности все три модели одинаково способны противостоять новым угрозам. Модернизированные танки уже поступили в войска и готовятся к выполнению боевых задач, что подчеркивает стремление армии адаптироваться к меняющимся условиям на поле боя.