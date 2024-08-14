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Китай признал взрыв ракеты Long March 6A
Китай впервые официально признал, что его ракета Long March 6A разрушилась в космосе, образовав сотни обломков. Это событие стало одним из крупнейших источников космического мусора за последние годы, что вызывает обеспокоенность у специалистов.

Китай признал, что ракета Long March 6A, которая была запущена 6 августа и успешно вывела на орбиту 18 спутников, на самом деле взорвалась, создав значительное количество космического мусора. Это заявление стало неожиданностью, поскольку ранее запуск был объявлен успешным, и информация о взрыве не была обнародована сразу.

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Космическое командование США подтвердило, что после разрушения ракеты образовалось несколько сотен отслеживаемых обломков. Несмотря на то что китайские государственные СМИ сообщали о запуске как о важном шаге для страны, они не упомянули о взрыве, что вызвало критику и недовольство среди экспертов.

После инцидента Министерство иностранных дел Китая заявило, что страна внимательно следит за ситуацией и принимает необходимые меры для контроля за орбитальными зонами. Ведомство подчеркнуло важность борьбы с космическим мусором и защиты окружающей среды в космосе, добавив, что Китай активно работает над обеспечением устойчивости своей космической деятельности.

Этот инцидент стал очередной неудачей для ракеты Long March 6A, которая начала свои полеты в 2022 году. За это время произошло несколько инцидентов, приведших к образованию значительного количества космического мусора. По данным компании LeoLabs, отслеживающей космические объекты, в начале 2023 года также было зафиксировано два небольших инцидента, связанных с этой ракетой.

Эксперты отмечают, что за последние два десятилетия Китай стал основным источником космического мусора, накопив около 60% брошенных корпусов ракет, которые останутся на орбите более 25 лет. По словам Даррена Макнайта, старшего технического сотрудника LeoLabs, Китай отвечает за два из трех крупнейших облаков фрагментов на низкой околоземной орбите, включая обломки, образовавшиеся в результате испытания противоспутникового оружия в 2007 году.

Макнайт также отметил, что почти 90% мусора, образовавшегося в результате инцидента 2022 года, по-прежнему остаются на орбите. В связи с этим, признание китайского правительства о необходимости защиты космоса от мусора имеет важное значение.

Специалисты подчеркивают, что заявление Китая о важности борьбы с космическим мусором может стать первым шагом к более ответственному подходу в сфере космической безопасности. Ранее подобные вопросы оставались вне внимания, и теперь важно, чтобы Китай действительно предпринял меры для минимизации воздействия своих космических программ на окружающую среду.

Космическое командование США, в свою очередь, сообщило, что на данный момент не обнаружено никаких непосредственных угроз со стороны образовавшегося мусора, однако ситуация требует постоянного мониторинга и анализа.

#китай #ракета #космический мусор #long march 6a
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