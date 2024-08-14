После недавней атаки ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) произошел пожар, который вызвал серьезные повреждения градирни. Администрация станции обратилась к МАГАТЭ с просьбой оценить последствия и возможность демонтажа пострадавшей конструкции.

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) вновь оказалась в центре внимания после недавнего инцидента, связанного с атакой дронами, выпущенными ВСУ, в результате которой произошел пожар. Администрация станции заявила о необходимости оценки влияния этого происшествия на целостность одной из градирен и допустила возможность ее демонтажа.

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси сообщил о результатах расследования, проведенного на ЗАЭС после пожара. В заявлении МАГАТЭ подчеркивается, что анализ предоставленных доказательств указывает на то, что основной очаг возгорания не находился у основания градирни, что может изменить понимание причин инцидента.

Команда МАГАТЭ, посетившая место происшествия, была ознакомлена с масштабом повреждений. Персонал ЗАЭС проводил съемку огневых повреждений на высоте около десяти метров, и результаты этих работ были переданы для дальнейшего анализа. На фотографиях видны серьезные следы ожогов на внутренних стенах градирни, что подтверждает наличие значительного пожара.

Администрация ЗАЭС подтвердила необходимость оценки воздействия пожара на конструкцию градирни № 1 и допустила, что может потребоваться ее демонтаж. Это заявление подчеркивает серьезность ситуации и важность дальнейших исследований для обеспечения безопасности на станции.

Кроме того, команда МАГАТЭ выразила желание получить доступ ко второй градирне для сравнения с поврежденной. Это поможет выяснить, какие материалы и характеристики могли присутствовать в градирне до инцидента. Однако во время обхода команда была вынуждена покинуть зону из-за сигнала воздушной тревоги, что добавляет дополнительную тревогу к уже сложной ситуации.

Гросси отметил, что доступ к уровню распределения воды через сопла градирни будет критически важен для понимания произошедшего.